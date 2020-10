Após a produção do reality A Fazenda 12 suspender a votação da 7ª roça, que teria eliminação nesta quinta-feira (29), o apresentador Marcos Mion foi até a rede social do Twitter, perguntar a opinião do público.

Horas antes do programa ao vivo começar, ele twittou, pedindo a opinião dos internautas: “Gente, eu estou sendo informado agora do que vai rolar. Mas vamos abrir o espaço para opiniões, afinal vcs vivem o jogo. Na opinião de vcs o que deveria acontecer uma vez que a votação foi suspensa?”

Eu estou sendo informado agora do que vai rolar. Mas vamos abrir o espaço para opiniões, afinal vcs vivem o jogo. Na opinião de vcs o que deveria acontecer uma vez que a votação foi suspensa? — Marcos Mion (@marcosmion) October 29, 2020

Web manda sugestões sobre o que a Record deveria fazer em A Fazenda 12

Após o questionamento, em poucos segundos uma enxurrada de mensagem foram disparadas pelos usuários. Foram muitas sugestões recebidas. Dentre elas, foram: “Roça Tripla: Jake x Lipe x Victoria. A Tays venceu a prova e merece ser fazendeira” / “ROÇA DUPLA E UMA NOVA PROVA DO FAZENDEIRO ENTRE JAKE E TAYS” / “Tays fazendeira, cancela a roça e elimina 2 na semana que vem.” / “Se vocês forem dar ouvido pras torcidas e não seguirem o que é realmente justo vão acabar prejudicando um ou outro e isso não vai pegar bem. Na dúvida sigam sempre o correto. Roça dupla ou dar chapéu pra um deles não é a coisa certa a se fazer” / “faz roça dupla, Tays e Jake decidem quem fica imune e quem indica alguém, fazendeiras juntas”.

Deveria acontecer a única solução JUSTA para OS TRÊS PARTICIPANTES DA PROVA: refazer a prova! Tays não é a fazendeira. Segue vídeo explicando. pic.twitter.com/vlKfmbBTVC — #ForaVictoria (@allth3thingz) October 29, 2020

O que aconteceu na prova do fazendeiro?

Jakelyne Oliveira foi a grande vencedora da Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (28) em A Fazenda 12. No entanto, após a realização da prova, muitos internautas pediram uma revisão, pois apontaram um erro na soma do cálculo da participante Tays Reis, que está na roça com Lipe Ribeiro e Victória Villarim.

De acordo com a análise da equipe de Tays e também dos internautas de plantão, a contagem dos votos foi feita de forma errônea pela produção do programa, uma vez que parece que eles esqueceram ao menos de usar uma calculadora no momento. Coisa que evitaria esses tipos de situações. No placar final, Jakelyne contabilizava 500 pontos, Tays 450 e Lipe 300.

No entanto, se os apontamentos dos internautas estiver corretos, a produção de A Fazenda 12 esqueceu de contabilizar 100 pontos de Tays, o que tornaria a peoa, a fazendeira da semana.