A Fazenda 12: Mariano e Jakelyne querem processar Luiza; entenda

Luiza incomodou Mariano, Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho com seus comentários no programa Hora do Faro. Os peões cogitam processar a ex-participante de A Fazenda 12.

A participação de Luiza Ambiel em ‘Hora do Faro’ deu o que falar. A ex-peoa de A Fazenda 12 tentou passar informações para Mirella, brigou com a jornalista Fabíola Gadelha, rebateu comentários de Sabrina Sato, deu bronca em Rodrigo Faro e falou dos ex-colegas de confinamento.

Alguns comentários da sexta eliminada de A Fazenda 12 geraram irritação na sede. Mariano e Jakelyne ameaçaram processar a atriz.

Mariano e Jakelyne ameaçam processar ex-peoa de A Fazenda 12

Na sala de A Fazenda 12, Jojo Todynho, Mariano e Jakelyne Oliveira conversaram sobre Luiza Ambiel no programa Hora do Faro. “Lá fora ela botou o peito para falar o que ela não teve boca para falar pra mim aqui dentro”, avaliou a dona do hit “Que tiro foi esse?”. “Ela é insuportável”, opinou a miss.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Ia falar, mas acabei esquecendo. Ia falar assim: ‘é a protagonista?’. Tomara que ela seja mulher de assumir as responsabilidades das acusações que ela fez”, comentou Mariano. “Processinho né?”, disse Jojo. “Exatamente, certeza que vai estalar no lombo”, respondeu o peão de A Fazenda 12.

O papo dos confinados continuou e a funkeira lembrou: “não é à toa que ela é cheia de processos”. “Ela se gaba disso, conta essas histórias de agressão, de isso, daquilo, de processo”, comentou Mateus Carrieri. “Já ganhou mais um, do Mari”, afirmou a participante de A Fazenda 12. “Se os meus advogados falarem que cabe processo, vou processar sim”, disse Jakelyne.

Mariano: "Espero que ela seja mulher e assuma as responsabilidade sobre as acusações que ela fez"

Jake: "Se meus advogados disserem que cabe processo, vou processar"

AAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/x4VYMOePWD — Nay (@Nay_santaana) October 23, 2020

Luiza causou em ‘Hora do Faro’

O programa Hora do Faro vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h15, na Record TV, emissora de A Fazenda 12. Como o programa é gravado às sextas-feiras, é possível saber um pouquinho do que rolou e do que vai ser exibido no domingo. Além disso, o apresentador Rodrigo Faro sempre “invade” a sede e conversa com os peões e o eliminado da semana ao mesmo tempo, o que acaba gerando conflitos.

Nesta semana, a ex-peoa de A Fazenda 12 discutiu com a jornalista Fabíola Gadelha. O apresentador do Cabine de Descompressão, Victor Sarro, publicou alguns stories no Instagram sobre o assunto e brincou com a jornalista: “e aí? Vão se agredir? Vão lutar?”. “Que bom que ela [Luiza] deu uma acalmada”, respondeu Fabíola, que completou dizendo que não iria sair nos tapas com a atriz: “de jeito nenhum, sem perder a pose”.

Além de dar uma bronca em Rodrigo Faro, Luiza também discutiu com Sabrina Sato, que alfinetou a sexta eliminada de A Fazenda 12: “você tem mania de perseguição”. “Ah vai lá para dentro para você ver só”, rebateu Luiza.

https://www.youtube.com/watch?v=3T-fMjlBlG8&feature=emb_title