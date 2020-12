A Fazenda 12: Mariano fala de ex, mas se declara jake em ‘Hora do Faro’

Mariano, décimo terceiro eliminado de A Fazenda 12, participou do quadro A Fazenda – Nova Chance, do Hora do Faro, neste domingo (13). O sertanejo falou sobre affair deixado fora do reality show, envolvimento com Jakelyne Oliveira no jogo. Além disso, esclareceu fala polêmica em que chama Luiza Ambiel de ‘câncer’. Saiba tudo sobre a participação de Mariano no Faro.

Ex-namorada antes de A Fazenda 12

Antes de ser confinado em A Fazenda 12, Mariano se envolveu amorosamente com Nathalia Midory, amiga da família. No reality show, confrontado por Luiza Ambiel, negou o romance. No entanto, durante o Hora do Faro, voltou atrás e assumiu o affair com a amiga de família.

“Eu sou muito sincero e verdadeiro. Essa história de combinação pra se passar de solteiro é um absurdo! Realmente eu ficava com uma pessoa fora, nunca fui de ser um pegador. Sempre tive uma pessoa. Logo que eu comecei o meu relacionamento com a Jake lá dentro [A Fazenda 12], eu cheguei pra ela e falei ‘poxa, estou me sentindo um pouco mal porque eu tava ficando com uma pessoa lá fora e provavelmente eu magoei essa pessoa’. Então eu fui muito transparente com a Jake quanto a isso”, disse ele.

Logo em seguida, o intérprete de Camaro amarelo entregou a affair de fora do reality. “Não tinha namoro, mas eu estava ficando com a Nathalia. Tenho um carinho por ela gigante, é amiga da família há mais de 15 anos e nunca tivemos um relacionamento antes, mas, antes da pandemia, aconteceu de ficarmos. Ter um relacionamento, falar que combinou de entrar solteiro e depois ficar juntos, é mentira”, esclareceu ele, sobre rumores de que teria combinado de formar casal com Jake e depois terminar o romance para voltar com a antiga affair.

Declaração para Jake

No que depender de Mariano, seu namoro com Jakelyne Oliveira tem grandes chances de vingar fora de A Fazenda 12. Na atração comandada por Rodrigo Faroa, o cantor se declarou para a Miss Brasil e não economizou nas palavras. Inclusive, chegou a afirmar que o hit Camaro amarelo vai passar mais rápido na sua vida que a modelo.

“A Jake está eternizada na minha vida, na minha história. Ela foi a peça principal que me sustentou, minha parceira e confidente que me acalmou e me instruiu sem me julgar. Então, acredito que foi o primeiro passo de me aproximar da Jake foi esse jeito dela de conversar comigo sem me apedrejar, sem me julgar. Sem sombras de dúvidas o Camaro amarelo vai passar mais rápido da minha vida”, disse.

Mariano se declarando para a Jake hoje no Hora do Faro. "Jamais, a Jake está eternizada na minha vida"#MarianoNoFaro

Rivalidade com Luiza Ambiel

Por fim, Mariano foi questionado por Luiza Ambiel, sua rival em A Fazenda 12, sobre ter a comparado com o ‘câncer’. Na ocasião, a famosa desabafou e criticou o cantor. “Estou com tanto ranço dessa pessoa que não pode nem ser chamado de homem que vai ofender a classe masculina. É um moleque!”, disparou.

Logo em seguida, Mariano explicou a sua polêmica fala. “Luiza, isso se você não sabe é um termo. Igual eu falei aqui, é o termo da laranja podre”, justificou. “Você pega essa laranja e enfia no seu nariz”, devolveu Luiza, que afirmou que vai processar o cantor por suas palavras pesadas.