A Fazenda 12: Mariano, Jojo, Lipe e Stéfani na roça; veja quem votou em quem

Na noite de terça-feira (8), aconteceu mais uma formação da roça do reality A Fazenda 12. Os confinados se depararam com surpresas na formação da berlinda e tiveram que mudar os planos com os poderes do lampião. Mariano, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays foram parar nos temidos banquinhos do reality e correm o risco de sair do programa. Vem ver quem votou em quem na formação da 13ª roça.

Como foi a votação para a roça de A Fazenda 12?

Antes dos participantes iniciarem a formação da roça no deck de votação, o apresentador deu um spoiler sobre a participação dos peões eliminados, que estão confinados no hotel para retornarem à sede. Sem muitos detalhes, ele disse: “Os eliminados participarão de 3 dinâmicas diferentes antes da grande final“. Ele também adiantou que a 13ª formação da roça será fogo no feno!

Biel, (dono dos poderes do lampião) ler os últimos poderes e escolher qual ele ficaria. Depois de ler atentamente, o cantor escolheu ficar com a chama verde e repassou o da chama vermelha, para Mateus Carrieri.

Em seguida, a fazendeira Lidi Lisboa indicou o sertanejo Mariano, para ocupar o primeiro banquinho da noite. Mas, aparentemente o cantor já esperava o voto da atriz, que já protagonizou algumas desavenças na casa.

Lidi faz seu discurso de Fazendeira e indica Mariano direto para a #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EmDMpRSTCh — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Tays Reis votou em Lipe Ribeiro

votou em Lipe Ribeiro votou em Mateus Carrieri

votou em Jojo Todynho votou em Biel

votou em Biel votou em Lipe Ribeiro

votou em Mariano votou em Mateus Carrieri

votou em Mateus Carrieri votou em Stéfani Bays

votou em Stéfani votou em Mateus Carrieri

A votação pela casa e baia resultou em Mateus Carrieri, para ocupar o segundo banquinho da roça. Mas, com o título de mais votado entre a baia e a sede, o ator escolheu puxar Lipe Ribeiro, para encarar o terceiro lugar.

Como dono da chama vermelha, Mateus teve que escolher dois participantes que não estão na roça para uma nova votação. Ele escolheu Biel e Stéfani, que receberam votos dos peões.

Biel votou em Stéfani

votou em Jojo votou em Biel

votou em Lipe votou em Biel

votou em Mariano votou em Stéfani

votou em Mateus votou em Stéfani

votou em Stéfani votou em Biel

votou em Tays votou em Stéfani

Com o total de 4 votos, Stéfani Bays para ocupar o quarto roceiro de A Fazenda 12.

Quem está na roça de A Fazenda?

Mas, com o poder da chama verde, Biel desistiu do prêmio de R$ 20 mil reais e com isso, tirou Mateus da berlinda e para o lugar do ator, mandou a funkeira Jojo Todynho. Sendo assim, a formação da 13ª roça está formada com: Mariano, Jojo, Lipe e Stéfani. Para completar, ao ser mais votada, a ex-MTV teve o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro, na quarta-feira (9). Entre as opções, Stéfani escolheu vetar Mariano da disputa da última prova da edição.

A eliminação acontece na próxima quinta-feira (10), ao vivo na Record TV, logo após a novela bíblica ‘Jesus’.