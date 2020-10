A Fazenda 12: Mariano revela quem irá indicar à roça de terça

Mariano já tomou sua decisão em A Fazenda 12. Fazendeiro da semana, ele está com a cabeça feita e já sabe em quem votar para a formação da roça, na terça-feira (20). Pelo menos foi o que o cantor disse no sábado (17), em conversa com Lipe e Lucas Selfie.

Em quem Mariano vai colocar na roça de A Fazenda 12?

Os amigos especulavam sobre os votos da casa, quando Mariano revelou que pretende indica Luiza Ambiel para a roça. A peoa entrou na mira do cantor na última semana, depois de contar a Biel o que ele estava falando do funkeiro. A ex-banheira do Gugu defendeu a atitude, dizendo que foi leal ao colega de reality, que recebeu acusações pelas costas. No entanto, para boa parte da casa, a participante foi fofoqueira.

Mariano e Biel também não estavam mantendo uma boa relação desde a roça de terça (13), e de lá pra cá rolou ofensas e acusações entre os dois. Mas a festa “Likes” de sexta-feira mudou o cenário do jogo, pelo menos para o cantor de “Camaro Amarelo”. O sul-mato-grossense foi atrás de Biel para selar a paz na amizade, e então mudou de ideia sobre o seu voto.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após treta, Mariano volta atrás e pede desculpas a Biel em A Fazenda 12.

“Na roça, a Luiza já tá lá faz horas. Já foi, só [está] esperando”, comentou o cantor. “Você vai tirar a opção da casa inteira, seu filho da puta. Você vai fazer todo mundo bater cabeça”, rebateu Selfie, e Mariano prosseguiu: “Mas eu não posso botar [o Biel]. O Biel era minha opção, mas foi por terra”.

“Resolveu, graças a Deus. Não queria [colocar ele na roça], ia votar com raiva mas sem ser de coração, sem querer votar”, complementou o affair de Jakelyne Oliveira. “Mas é capaz dele ir pela casa”, comentou o youtuber. “Não acho que ele vai pela casa”, comentou o ex-De Férias com o Ex, e o ex-Pânico afirmou que Biel pode ir para a roça pela dinâmica do resta um. Nos últimos dias, os cantores discutiram e, na Live do Fazendeiro, Mariano afirmou que Biel “já passou do ponto aqui dentro”.