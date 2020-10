Biel já acusou Mariano de estar com Jakelyne em A Fazenda 12 por conveniência, segundo o funkeiro, Mariano tem alguém fora do reality show, porém a equipe do sertanejo nega.

A Fazenda 12: Mariano tem namorada fora do reality? Equipe do cantor responde

A assessoria de Mariano negou que o peão de A Fazenda 12 tem um relacionamento fora do programa. A hipótese foi levantada por Biel e alguns veículos de comunicação. Entenda:

Mariano tem namorada fora de A Fazenda 12?

Na semana em que Biel e Mariano brigaram em A Fazenda 12, após o sertanejo vetar o colega de confinamento da Prova do Fazendeiro da semana, o funkeiro fez revelações sobre o cantor. Segundo Biel, Mariano tem uma namorada fora do reality show rural. O funkeiro também disse que Mariano e Jakelyne estão juntos por conveniência e vantagem no jogo.

“Estão juntos porque é conveniente. Mariano já falou para mim que tem alguém lá fora. É só dar tempo ao tempo que as máscaras caem. Povo morre pela boca”, disparou o participante de A Fazenda 12.

Biel diz à Luiza que Mariano está com Jake "por conveniência" 💥 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/E4GdwHTAnQ — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2020

Assessoria do cantor negou

A equipe de Mariano negou os rumores sobre uma namorada fora de A Fazenda 12. No Instagram, o perfil oficial do cantor rebateu uma matéria feita pelo jornalista Leo Dias sobre Nathalia Midory, que segundo o colunista, tem um relacionamento com Mariano.

“Essa é a Nathalia, amiga sim da família. Muito próxima de todos que amam o Mariano. Mas você está bem equivocado em algumas questões. Não há namoro ou romance entre eles. Mariano é solteiro e não precisou ‘largar’ ninguém para entrar no reality”, escreveu o perfil oficial do participante de A Fazenda 12.

Sua equipe tem o contato de nossa assessoria, então se for publicar algo sobre ele você tem total abertura para nos mandar uma mensagem. Assim, poderemos te passar a informação CORRETA 😁 — Mariano 🎙 (@mariano_mem) October 18, 2020

Dupla de Mariano criticou jornalista

Munhoz, a dupla de Mariano no sertanejo, também discordou das informações publicadas pelo colunista. Na mesma publicação em que a equipe do participante de A Fazenda 12 negou qualquer envolvimento amoroso entre Mariano e Nathália, o sertanejo comentou: “queria entender porque de soltar uma notícia dessa meu jovem, ela é nossa amiga de infância, ela viu nossa carreira começar, você só vive dessas matérias falsas querendo causar”.