A Fazenda 12: Mariano vence prova de fogo e pode mudar rumo da roça

Mariano ganhou a Prova de Fogo da semana em A Fazenda 12, realizada neste domingo (29/11). Agora está nas mãos do influencer a chance de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (1/12), graças ao poder do lampião. Já Stéfani e Biel estão na baia com Jojo Todynho e Lipe.

Como foi a prova de fogo em A Fazenda 12?

A prova foi disputada por Mariano e Lipe Ribeiro, isso porque, Jojo acabou desistindo da competição por ter medo de altura. A cantora foi as lágrimas por não participar. Marcos Mion informou aos telespectadores: “Ela (Jojo) optou em não fazer por causa do pânico em altura. Entrou, colocou a estrutura de proteção, tentou mas não conseguiu. E optou por em desistir e isso tem que ser respeitado”, disse.

Na dinâmica de hoje, eram alçados a uma estrutura em que deslizavam em cabos. Ao chegar na ponta do circuito, eles tinham que derrubar caixas com o frisbee. O primeiro a derrubar todos os objetos ganhava, e assim Mariano se tornou o dono do disputadíssimo lampião.

Mais cedo, ainda na escolha de quem participaria da prova, Jojo foi a primeira a pegar o ovo dourado e pode barrar alguém: ela vetou Biel.

Poder da chama vermelha

Quem receber a chama vermelha será o quarto roceiro a ocupar o banquinho da berlinda da semana. Mariano poderá escolher um poder (chama vermelha ou verde, que é escolhida pela produção do reality). Na sequência, o fazendeiro da semana, Mateus Carrieri, poderá mandar um peão à roça.

Então, a casa faz a tradicional votação e, por fim, o mais votado pela casa poderá puxar um morador da baia para a zona de risco. A nova proposta promete fogo no feno em A Fazenda 12.

A Fazenda 12: Mion anuncia novas regras para roça de terça