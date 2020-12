A Fazenda 12: Mateus Carrieri é o 14º eliminado com 20% dos votos

O jogo acabou para Mateus Carrieri. O ator foi eliminado de A Fazenda 12 em roça desse sábado, dia 12 de dezembro, com 20,02% dos votos. Jojo Todynho recebeu 52,46 %. Lidi Lisboa recebeu 27,52 % dos votos para permanecer no reality.

Eliminação “A Fazenda 12”

Depois de encerrar a votação da roça entre Mateus, Jojo e Lidi, Marcos Mion entra em contato com os peões e discursa: “chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor. O sonho acabou”, um trecho da música do Raça Negra. Na sequência, o apresentador diz que Jojo está salva e que continua no reality. Em seguida, ele então anuncia a eliminação de Mateus Carrieri de A Fazenda 12 – o 14º eliminado do programa.

Após deixar o confinamento, Mateus participa do “Cabine de Descompressão” de A Fazenda 12. O quadro tem transmissão ao vivo por meio do PlayPlus, a plataforma de streaming da emissora.

Record veta e confisca objetos católicos dos peões

Reta final do reality

Agora restam 6 participantes no programa da Record e a final está chegando. Quinta-feira, dia 17, é o dia do público descobrir quem é o ganhador do prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja a programação completa até lá:

Domingo (13/12): os peões vão enfrentar a formação de uma roça surpresa e, para completar, haverá prova especial com a participação de todos os ex-participantes do reality. Luiza Ambiel, Carol Narizinho e Cartolouco estarão de volta. É fogo no feno na fazendola.

Segunda-feira (14/12): dia de eliminight em A Fazenda 12 e também de conhecer os finalistas.

Terça-feira (15/12): os peões e ex-participantes vão lavar a roupa suja.

Quarta-feira (16/12): o dia será para os peões relaxarem e aproveitar a sede antes da final. Para isso, a produção prepara uma festa final com a participação de todos os peões da edição. Será uma noite especial, com muita música, aperitivos e claro, um figurino e tema surpresa.

Quinta-feira (17/12): chegou o dia da grande final de A Fazenda 12. Quem leva o grande prêmio?

