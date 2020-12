A Fazenda 12: Mateus exclui Jojo e quer final com Biel e Tays

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Neste sábado (12), Mateus Carrieri parece ter mudado suas prioridades dentro de A Fazenda 12. O peão escolheu os participantes que gostaria de ir para a final do programa e, surpreendentemente, não incluiu Jojo Todynho no seu pódio.

Até então, a cantora era a principal afinidade do ator no reality. Inclusive, durante a formação da roça na sexta-feira (11), Jojo pôde indicar alguém para dividir a berlinda, e escolheu Lidi Lisboa (ao invés de Biel)para tentar garantir a permanência do seu querido amigo Carrieri, devolveu o voto na atriz.

Qual o pódio de Mateus em A Fazenda 12?

Para Mateus Carrieri, sua final dos sonhos inclui Biel e Tays. Durante uma conversa na cozinha, enquanto a baiana preparava o almoço, o ator disparou do nada suas novas escolhas. : “A finalzinha podia ser aqui, né? Ia ficar feliz!”. “Nós três?!”, perguntou a cantora, visivelmente surpresa com o comentário. “É! Ia ser bom!”, confirmou o peão.

“Ai, olha a forma que a gente se ilude”, brincou Tays”. “Vai saber… Vai saber o que nos reserva”, reforçou Mateus. “Vai saber mesmo, não consigo nem pensar nisso”, disse Biel, sem se empolgar com o assunto. “O problema é voltar da roça, né?!”, disse Carrieri, encerrando a conversa.

Assista ao vídeo de A Fazenda 12:

Confira a repercussão na web:

A confissão do veterano não foi bem recebida nas redes sociais. Isso porque, a cantora Jojo Todynho e Mateus haviam selado um pacto de que estariam um ao lado do outro na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, de “A Fazenda 12”. Ela prometeu jogar ao lado do peão até o último dia de reality show da RecordTV.

Vale lembrar que hoje, o peão enfrenta uma roça em A Fazenda 12 com Jojo Todynho e Lidi Lisboa. Mateus Carrieri foi para a berlinda por indicação da fazendeira Stéfani.

Parcial indica 14º eliminado do programa

“Minha torcida era Raissa e depois q ela saiu continuei assistindo por desencargo de consciência. Confesso q gosto da Jojo mas não tinha mais nenhum favorito ali dentro mas agora depois d ver o Mateus apunhalando ela do jeito que fez quero ele na rua e ela na final.”, disse um internauta sobre A Fazenda 12.

https://twitter.com/flay_style/status/1337861145873555465