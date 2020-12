A Fazenda 12: Mateus leva bronca da produção após falar com Jojo

Após os peões se reunirem para ‘lavar a roupa suja’ em A Fazenda 12, Mateus Carrieri foi atrás de Jojo Todynho para conversar e a tentar acertar a relação, que ficou estremecida antes mesmo da eliminação do ator. A cantora de “Que Tiro Foi esse?” amenizou a situação com o colega, mas quem não teria gostado do momento foi a produção do programa, Mais fogo no feno? Vem ver o que rolou.

Entenda a briga de Mateus com a produção de A Fazenda 12

Jojo e Mateus conversavam na área externa da casa, onde foi realizada na madrugada a ‘lavação de roupa suja’ com eliminados do programa. Antes do ator sair o local, a cantora gritou para ele: “Mateus, te amo”. Em seguida, o áudio do Playplus foi cortado.

Atenta , Stéfani Bays percebeu o que estava acontecendo e disse à Jojo que Mateus estava brigando com a produção do programa da Record TV. “Mateus tá brigando com a produção. Ele tá muito irritado. Melhor a gente ir antes que sobre pra gente”, disse ela. Jojo ficou assustada e perguntou o que tinha acontecido, mas a influencer não quis entrar em detalhes.

Reta final com ‘acerto de contas’

O clima não ficou ‘azedo’ apenas entre Mateus e a produção. Enquanto lavavam a ‘roupa suja’ em A Fazenda 12, Lipe e Luiza Ambiel ‘bateram boca’ . Pouco antes, em uma prova, Lipe disse “chupa, Luiza”, e a famosa não gostou nem um pouco.

Mais tarde, ela devolveu a provocação. “Ele estava me chamando e disse, ‘eu ia falar ‘chupa!’ para você, mas não vou falar nada porque não vou descer ao seu nível’”. Eu disse, ‘olha quem está falando sobre nível’. Fiquei com vontade de falar mais coisas, mas ia jogar baixo e desconcentrar o Biel.”, afirmou.

A ex-Banheira do Gugu, disse que deveria ter chamado Lipe de ‘boy lixo’, durante sua participação em A Fazenda 12. “Depois quando a gente chama de boy lixo, acha ruim. Mas era o que eu deveria ter feito na hora. Porque eu não fiz nada, eu o cumprimentei de longe, não falei nada sobre ele aqui fora”, afirmou ela, irritada.