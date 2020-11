A Fazenda 12: Mateus questiona amizade de Mirella e Lidi, e peoa reage

Em dia de Prova do Fazendeiro em A Fazenda 12, a participante Lidi Lisboa revelou ranço do ator Mateus Carrieri. Em um bate-papo com Stéfani Bays, a peoa relembrou o discurso durante a formação da roça da última terça-feira (10), envolvendo sua aproximação com Mirella.

A protagonista de ‘Jezabel’ disse que até tentou ter uma relação amigável com o ator, mas parece que não adiantou. Um dos momentos do discurso de Mateus, ele critica a aproximação de Lidi Lisboa com a funkeira MC Mirella. A fala do confinado repercutiu entre os participantes.

A Fazenda 12: Discurso de Mateus

Durante uma conversa com a ex-MTV na área externa da sede do reality A Fazenda 12, Lidi se mostrou estar chateada com o colega de confinamento. Tudo começou quando a atriz decidiu votar em Mateus ao invés de Mirella, com quem já protagonizou algumas brigas na casa. Por sua vez, o ator se mostrou surpreso por Lidi não indicar a funkeira, e ainda criticou a aproximação entre as duas depois de ser declaradas rivais no jogo.

“Tem várias coisas que eu tenho vontade de falar, e não falo. Até mesmo para Mirella no início, quando a gente brigou”, disse Lidi se referindo a fala de Mateus no programa ao vivo. “E eu também não gostei do jeito que o Mateus falou. Que eu xinguei de tudo o quanto é nome. Não sei. Outra coisa que foi feio”, pontuou Lidi.

“Eu acho que o discurso dele, eu entendo ele. Eu procuro entendê-lo. Porque na hora, quando você é votado, a pessoa fica meio cega mesmo. Mas, como eu disse, as pessoas acham que tem a cabeça aberta para receber votos, mas no final, a gente fica confuso ali”, disse a peoa, que continuou: “A justificativa dele, tanto pra você [Stéfani], quanto pro meu voto, não foi bom não. Não gostei. Nesse momento, a ex-MTV também disse: “É normal a gente errar, brigar, se perdoar, e dar a chance de conhecer a outra pessoa”. Lidi completou: “Então, na cabeça dele eu tinha que ter votado na Mirella.”

Lidi revela ranço por Mateus Carrieri

Mais tarde, ainda em conversa com Stéfani Bays na área externa da sede do reality A Fazenda 12, Lidi Lisboa revelou ranço do ator Mateus Carrieri no programa. “Ranço vai durar um mês”, disse Lidi. “Tô indignada. Agora esse meu ranço vai durar um mês. Vai durar até ele sair. Eu passei o programa inteiro com ranço dele. Eu tento, mas tem energia que não bate”, revelou a peoa.

A atriz deixou claro, mais uma vez, que não gostou da declaração do ator no programa ao vivo. Mateus recebeu o total de cinco votos pela casa, que justificou estar surpresos com alguns participantes. “Já chamei ele de frouxo, já me redimi. Mas o discurso de ontem foi péssimo”, disse Lidi, sobre o peão suspeitar da relação dela com Mirella.

O ator chegou a sentar no banquinha da roça por ser o mais votada pela casa. Mas, foi salvo por Biel, que tinha em mãos o poder especial. O cantor tirou o ator da berlinda, e colocou a peoa Raissa Barbosa no lugar.