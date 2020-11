A Fazenda 12: Mion anuncia novas regras para roça de terça

Nada de mesmice em A Fazenda 12! A roça de terça-feira, dia 1º de dezembro, terá mudanças, e quem confirmou foi Marcos Mion. O apresentador informou que não haverá o famoso ‘resta um’, mas o poder da chama vermelha poderá mudar o rumo da berlinda.

Quem é define a regra é o público do Tik Tok, que pode escolher entre duas opções:

a) O dono do poder será o quarto roceiro. Caso já esteja na roça, deverá escolher o quarto roceiro

b) O dono do poder deverá apontar dois peões. Depois, deverá escolher um terceiro peão. O escolhido decidirá qual dos dois apontados será o quarto roceiro.

Entra lá no TikTok e escolha o Poder da Chama Vermelha da próxima Roça! Vem mudar o rumo do jogo 🔥 É só baixar o app, seguir @AFazendaRecord e ficar ligado nas novidades de #AFazenda12 🤠 pic.twitter.com/Kp5esDzXIW — A Fazenda (@afazendarecord) November 28, 2020

Como votar para escolher a chama de A Fazenda 12?

O público pode votar até domingo (29), às 11h. É só baixar o aplicativo e seguir @AFazendaRecord. Além disso, três peões vão enfrentar a prova de fogo da semana em busca do lampião – com o poder escolhido pelo público e a chama verde, definido pela produção do reality.

Dessa vez, Lipe Ribeiro , Tays Reis e Jakelyne Oliveira estão vetados e não poderão participar da prova porque já disputaram a dinâmica na semana passada.

Poder do lampião

Antes de toda formação de roça, o apresentador Marcos Mion pede para o dono dos poderes abrir o lampião e pegar os envelopes onde contém os poderes da chama verde e vermelha. Em seguida, o participante lê as duas chamas e escolhe com qual poder ficar. Na sequência, o peão escolhe mais um colega de confinamento para repassar o outro, que só é revelado durante ou após os votos da casa.

Já o poder da chama vermelha é revelado antes da votação ao vivo pela Record TV. Marcos Mion abre uma enquete no aplicativo parceiro do reality, TikTok e o público pode escolher entre as opções ‘A e B’. A produção escolhe duas alternativas e público que acompanha a enquete pela rede social do momento, escolhe qual poder o participante terá, ao escolher ficar com a posse da chama vermelha.

