Em A Fazenda 12, tudo pode virar meme entre os participantes do reality da Record TV. Desta vez foi a MC Mirella que causou risos entre os internautas. Ele apareceu com um guarda-chuva espionando Lidi e Tays cantarem Raça Negra. Vem ver a cena

A Fazenda 12: Mirella com guarda-chuva espionando Lidi e Tays é o meme do dia

MC Mirella é uma das participantes do reality da Record TV, A Fazenda 12, que está na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A funkeira é uma das queridinhas pelo público e já garantiu diversos memes para a conta. Afinal de contas, um meme que está conquistando a web, é onde a cantora aparece ‘espionando’ Lidi e Tays Reis cantarem a música do grupo musical Raça Negra.

A Fazenda 12: MC Mirella vira meme parada com o guarda-chuva

Definitivamente, cada dia é um meme diferente entre os participantes do reality A Fazenda 12. Desta vez, a responsável pelo riso coletivo, foi a funkeira MC Mirella, do hit ‘Bem Plena’, lançado no mês de setembro. No entanto, a cantora teve um porquê de estar parada segurando um guarda-chuva enquanto ‘espionava’ Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem uma música do grupo ‘Raça Negra’.

Por que Mirella estava espionando elas?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Tudo aconteceu após Luiza Ambiel aparecer após prantos na cozinha da sede do reality A Fazenda 12. Nesse meio tempo entre choro e explicações, Mirella tomou as dores da peoa e quis ver de perto a tal ‘provocação’ citada pela fazendeira da semana.

MC Mirella ouviu Luiza dizer: “Depois eu sou ruim, eu sou o capeta. Eu tô quieta lá embaixo, fazendo minhas coisas. A Lidi e a Tays, lá na casa da árvore, cantando a música do Raça Negra. Tem necessidade disso?.” Logo, a funkeira já aborrecida, questionou: “Qual música?”. Sem querer entrar muito em detalhes, Luiza respondeu: “Uma do meu ex”.

Nesse momento, Mirella saiu bufando, como se estivesse pronta para brigar com as peões Lidi e Tays. Contudo, Luiza tentou evitar a aproximação e gerar mais confusão. “Não, Mirella, não dá esse gostinho! É isso que elas querem”, pediu a fazendeira. “Eu vou! Já estou puta com essas duas”, respondeu a protetora de Luiza.

Veja até o final

toda vez q eu lembro do final desse vídeo da mirella parada com um guarda chuva espionando eu choro de rir KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/EyfzZa8FPm — vinicius•sra.grey💫🌹 (@yang_reysz) October 13, 2020

No entanto, quando todos pensavam que ela iria até a casinha da árvore questionar as duas e defender a amiga, não foi exatamente isso que aconteceu. Chovendo, a funkeira foi até a área externa com um guarda-chuva, parou, e ficou observando de longe Lidi e Tays cantarolar a canção do grupo Raça Negra, em alto e bom som na casa da árvore em A Fazenda 12.

Contudo, a repercussão da imagem de Mirella com o guarda-chuva foi motivo de piada e gerou meme de todos os níveis. Veja algumas reações no Twitter.

ai gente o meme da mirella no meio do mato com o guarda chuva KKKKKKKKK é muito bom, inferno — 𝑮𝑨𝑺𝑷𝑨𝑹 👨‍🌾 (@gasparcomenta) October 12, 2020

Imagine vc acordar de madrugada e da de cara com a Mirella de Guarda chuva #afazenda12 #ProvaDeFogo pic.twitter.com/f3OfnspNzr — Billy Bucther (@explanadordehip) October 13, 2020

Em loop com a Mirella com o guarda chuva pic.twitter.com/kX4jwT7AUG — math 🙂🎪🤡🍒 (@champagneaway) October 11, 2020

https://twitter.com/OtavioSilvaa/status/1314759351429730305