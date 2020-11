A Fazenda 12: Mirella dá selinho em Jojo e paga calcinha em festa

A Fazenda 12 teve mais uma noite agitada nesta sexta-feira (14). A festa “sextou” teve muitas declarações de amizade e parecia desanimada, mas acabou embalando os peões, principalmente Mirella. A funkeira deu trabalho e até tascou um selinho ninguém menos que em Jojo Todynho. Vem ver!

Selinho de Jojo e Mirella em “A Fazenda 12”

Mirella se empolgou na festa, e depois de beber um pouco mais em “A Fazenda 12”, resolveu subir e dançar em cima de uma caixa. Os peões ficaram preocupados com a cantora, que poderia cair da altura e se machucar. Mariano também pediu para a peoa descer, mas a peoa ignorou. O cantor ainda alertou sobre estar mostrando demais: “Tá com a pacota toda de fora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jojo então foi até a Mirella e mandou a jovem sossegar. “Sossega, eu tô falando sério. Amanhã não vou falar com você”, ameaçou a funkeira.

Depois de dar muito trabalho, Mirella acabou descendo do móvel do cenário e caiu no sofá. Depois de várias tentativas, conseguiu tascar um selinho em Jojo, que riu da situação. Mirella continuou empolgada e até mostrou a calcinha. Jojo Todynho então fez um apelo: “Bispo, traz o olho ungido”, brincou.

O público logo reagiu e até brincou com o que teria na bebida dos peões. Assista o momento de “A fazenda 12”

#FestaAFazenda12 parabéns sterellas essa casal realmente vai acontecer se a mirella ja atacou a jojo imagina com a stefani kkkkk #afazendo12 #FestaAFazenda pic.twitter.com/a7MPwRLqln — nobru007 (@neeyzin093839) November 14, 2020

A Fazenda 12: Festa de chororô de Lidi e web apelida ‘viúva de Lucas’

Lucas diz que já gostava de Raissa antes do reality

3 vezes que Mirella tentou receber informações externas

Stéfani revela detalhes do ‘De Férias com o Ex’

Após polêmica com prova, Record mantém resultado

Jojo já planeja pós reality: ‘garoto de programa em motel’