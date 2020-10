A Fazenda 12: Mirella discute com Lidi: ‘você comprou briga comigo’

No domingo (11), os peões de A Fazenda 12 participaram de uma dinâmica. Durante o “Jogo da discórdia”, os participantes fizeram comentários uns sobre os outros, o que acabou gerando conflitos.

O que aconteceu entre Mc Mirella e Lidi Lisboa?

Mirella e Lidi voltaram a discutir em A Fazenda 12. As peoas já haviam brigado nas primeiras semanas do reality show rural, quando a atriz voltou da segunda roça da edição e depois quando Lidi reclamou com a funkeira por ter pego o balde que Luiza ia usar durante uma de suas tarefas na área externa. Dessa vez, as peoas discutiram porque a MC quis tirar satisfação com a paranaense por causa de um comentário de Lidi durante a dinâmica.

“Eu acho bom você retirar o que você falou sobre humilhação, porque você não tem noção do peso da palavra que você falou. Você não é ninguém para humilhar alguém aqui dentro. Então você se recoloque e pense muito bem no que você falou”, começou Mirella, que continuou: “e já que você gosta tanto de falar ‘inferno’ aqui dentro, então agora você vai viver o próprio. Nunca te dei motivos, você comprou briga comigo duas vezes e você achou mesmo que na segunda vez que você fizesse alguma coisa para mim, eu não ia gastar a oportunidade de falar alguma coisa para você ali?”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A participante de A Fazenda 12 também falou: “e não foi só eu que falei das suas reclamações, a gente tá falando é para você olhar de outro aspecto, para melhorar. Porque você reclama sim, toda hora você reclama, bate o pé, todo mundo vê isso”. Lidi bufou, mas continuou em silêncio ouvindo a MC.

“Então acho bom você prestar atenção no que você falou, porque você não é ninguém para humilhar alguém aqui dentro”, disse Mirella. “Eu humilhei você?”, questionou a atriz. “Você falou: ‘não vou humilhar'”, respondeu a participante de A Fazenda 12. A discussão continuou: “tá bom Mirella, eu não vou discutir com você”. “Não discuta mesmo, onde você estiver agora, tente passar longe de mim”, rebateu a funkeira.

Mirella então saiu do quarto da sede, mas foi seguida por Lidi, que disparou: “você é mal educada menina. Você não tem educação”. “Vou gastar meu tempo discutindo com você? Eu só te falei o que tinha que falar. Pra quê vou ficar me estressando com você? Você já não falou o que queria lá? Eu falei o que queria”, retrucou a peoa.

“Você voltou nesse assunto por que?”, questionou a paranaense. “Com certeza, não tive oportunidade de terminar o que falei lá, você falou coisas muitos pesadas”, respondeu Mirella. “Você é sem educação”, repetiu Lidi. “Sou sem educação? Quem é sem educação é você. Você já me viu criando discussão do jeito que você cria?”, rebateu a peoa.

Mirella acusa Lidi de ser ‘vitimista’ em A Fazenda 12

A discussão entre as peoas de A Fazenda 12 continuou a todo vapor, as duas brigavam enquanto andavam pela sede. “Preguiça de você”, disse Lidi para Mirella. “Está com preguiça? Vai dormir”, rebateu a MC. “Igual você, que dorme o dia inteiro”, disparou a paranaense.

Mirella acusou Lidi de dormir escondida na casa da árvore e a atriz retrucou dizendo que Mirella tem cama e ela não. “Faz vitimismo, fala que não tem cama, não tem gaveta. Se você tivesse chegado aqui mais cedo, como todas as meninas fizeram, você teria a sua [cama] também. Já que você tem os seus amigos, por que não pediu para eles cederam cama para você?”, comentou a participante de A Fazenda 12. Lidi continuou dizendo ‘tá bom’, tentando encerrar a discussão. Pouco depois entrou no banheiro e a briga terminou.

https://www.youtube.com/watch?v=qEyyURZQKVo