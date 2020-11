A Fazenda 12: Mirella dorme com foto de ex e peoas tiram sarro

Não é a primeira vez que MC Mirella demonstra carinho pela foto com o ex-namorado, Dynho Alves, em A Fazenda 12. A peoa já chegou a beijar a imagem e declarar: “te amo”. Na noite de ontem, domingo (2), a MC voltou a ter momentos com a foto e acabou ganhando risadas. Confira:

Mirella está MUITO apaixonada. Rolou até "eu te amo" e beijinho na foto 😍❤️ Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/BcKGgMPFsO — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 29, 2020

A Fazenda 12 – Mirella dorme com foto de ex-namorado

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mirella deitou para dormir e deu boa noite para as colegas de confinamento. “Boa noite meu amor”, respondeu Tays Reis. Segundos depois, a baiana viu a foto de Mirella com o ex, que a MC deixou no travesseiro ao lado, e comentou: “olha Jake, a foto do lado da cama”. As peoas deram risada e a miss avaliou: “sempre está aí”. “Eu não aguento gente”, brincou Tays. “É amor demais”, disse a fazendeira da semana de A Fazenda 12. “Quanto anos de relacionamento Mi?”, quis saber Jakelyne. “Quatro”, contou a peoa.

"É tempo, hein?" 🤠 No quarto, as meninas comentam sobre Mirella dormir com foto do ex e a cantora revela quantos anos tem esse relacionamento 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/Z76OVNaYmo — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 2, 2020

Fãs de A Fazenda 12 reagiram ao momento de Mirella com foto

Nas redes sociais, a atitude de Mirella virou assunto, no entanto as opiniões foram diversas. Alguns internautas que acompanham A Fazenda 12 riram do momento, outros criticaram, dizendo que a MC precisa superar o fim do relacionamento e alguns repercutiram como uma prova de que ‘Sterella’, nome do shipp entre Mirella e Stéfani, não é real.

mirella dormindo com a foto do dynho na cama e tem gente que jura q ela é apaixonada pela ste pic.twitter.com/WrOVcbarmJ — gabi (@missbarbosar) November 2, 2020

Mirella precisa colocar aquela foto dentro da gaveta e esquecer aquela foto — Clarisse (@Clariss29177234) November 1, 2020

na vida eu sou a Mirella andando por aí levando foto de ex — fodsse????? (@taidemais) October 29, 2020

Mirella dormindo com a foto do ex do lado dela… sai fora, mona!!! #AFazenda12 — MΔRKINHΘS (@MstMarkinhos) November 2, 2020

que delicia ver o tombo das sterellas mirella sempre com a foto do ex ou falando dela ui #sterella — bruna (@lmjimpacts) November 2, 2020

Ano q vem aposto que o Dynho vai pra fazenda de tanto ibope que a Mirella da pra ele com essa foto 😂😂 — Vi 💫🍫 (@realitycomentt) November 2, 2020

Eitaaaaa! Mirella agora deu um tiro de fuzil nas Sterellas… que vacilo!

A foto e o discurso sobre o Dynho…

Só pq eu tava shippando kkkkkkk #AFazenda12 — Nana (@nanadaelite) November 2, 2020

Quem é Dynho Alves, ex-namorado de Mirella?

Dynho é cantor e dançarino, nascido no Mato Grosso do sul, tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e é dono do hit “Malemolência”. A funkeira e o cantor terminaram o namoro em agosto, após quatro anos de relacionamento. Quando falou sobre o término, a peoa de A Fazenda 12 reclamou da falta de atenção que recebia do dançarino.

A Fazenda 12 – Mirella acusou Raissa de ser amante

Na estreia de A Fazenda 12 MC Mirella acusou Raissa Barbosa de ser amante de seu ex , o que acabou gerando muitos memes nas redes sociais. As peoas acabaram superando a história e se aproximando no reality, até brigaram após uma formação de roça.