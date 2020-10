A Fazenda 12: Mirella fala de Jojo e é criticada na web: ‘preconceituosa’

Na madrugada desta quarta-feira (21) de A Fazenda 12, MC Mirella e Stéfani Bays conversaram na cozinha da sede. A MC desabafava sobre a formação de roça que a colocou na sexta berlinda da edição e lamentou sobre o voto de Jojo Todynho.

O que Mirella falou de Jojo Todynho em A Fazenda 12?

“Não ajudo mais em nada. Quando ela estava na roça dela, tava eu lá ajudando ela. Fazendo se sentir bonita e tudo”, comentou Mirella, que poucos segundos depois se corrigiu: “fazendo se sentir bonita não, fazendo ela se sentir feliz e deixar um sorriso e tal”. A peoa de A Fazenda 12 disse que chamou Jojo para realizar atividades enquanto a peoa estava na berlinda, para mantê-la alegre no reality. Em seguida, completou: “sabia que não estou mal de ir para a roça? Porque eu vi as pessoas”.

"…FAZENDO ela se sentir bonita… Nao. Se sentir bonita, não. Feliz."

Ela viu q foi PRECONCEITUOSA.

(MIRELLA SOBRE JOJO )#AFazenda12 pic.twitter.com/8fEnMHeuLB — Vai tomar no cooler (@fudidOficial) October 21, 2020

Internautas reagiram ao comentário da MC

O comentário de MC Mirella sobre fazer Jojo “se sentir bonita” não foi bem recebida por alguns internautas. No Twiter, parte do público de A Fazenda 12 se revoltou e acusou a funkeira de ser preconceituosa. Também houve discórdia sobre a intenção de Mirella no momento em que falou sobre a colega de confinamento e os fãs da participante saíram em defesa.

Mirella dizendo que ficou ao lado da Jojo “FAZENDO ELA SE SENTIR BONITA E TUDO” 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Queria saber quando foi que Jojo precisou disso !!!!!! #AFazenda12 — Welberg 💎 (@wellingtonbest) October 21, 2020

Mirella é sem noção,só fala bosta essa criminosa do caralho — Shikamaru👸🏾 (@Shikamaru70) October 21, 2020

Nossa ridicula preconceituosa — luana medeiros (@luaname03143861) October 21, 2020

Povo falando que o Biel tava certo dizendo que a Jojo tem inveja da Mirella.. Inveja de que? Mirella é rica, Jojo também é, Mirella tem milhões de seguidores, Jojo também tem, Mirella é bonita, Jojo também é, Mirella é amada Jojo também é, não há motivos para inveja!! #AFazenda12 — Lorrayne ❤️⃤ (@Lorrayne789) October 21, 2020

Mirella tava conversando com a Ste e começou falar da Jojo, no meio da conversa meteu essa de que até "tentou fazer a Jojo se sentir bonita". Dando uma de boazinha, como se tivesse feito algo "bom". Como se a Jojo precisasse disso, né? NOJO da Mirella 🤢🤢 — Bia 💛 (@annabeatrizpl) October 21, 2020

Verdade, pela atitude e tom da conversa, nota-se que ela não quis dizer “bonita” gosto da Jojó e da Mirella. Quero q as duas voltem a falar também. — Zelma (@Zelma04892392) October 21, 2020

Peoas discutiram após votação

Indignada com a justificativa do voto de Jojo, que votou em Mirella dizendo que estava devolvendo o voto da primeira roça de A Fazenda 12, a MC bateu boca com a carioca. A discussão começou quando Mirella comentou que não queria mais conversar com Jojo. “Pra mim é indiferente amor”, rebateu a dona do hit “Que tiro foi esse?”.

“Pra mim mais ainda”, respondeu Mirella, que continuou: “quando você estava no seu pior momento, quem estava te ajudando lá também?”. “Amor só vou te dizer uma coisa, tudo o que acontece aqui é filmado. Aqui não existe grupo, eu circulo por todos os lados e sei reconhecer cada um”, disse a peoa de A Fazenda 12.

