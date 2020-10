A Fazenda 12: Mirella faz tudo errado no jogo, e essa é a graça

MC Mirella parece ter aprendido bastante com o reinado de Luiza Ambiel (já eliminada). A peoa está causando como ninguém dentro de A Fazenda 12. Na mesma medida em que a funkeira conquistou um apaixonado séquito de fãs, ela também comoveu relevante horda de detratores. Com fama de insuportável – e atitudes que não deixam negar o título -, a rejeição da peoa tem crescido do lado de fora do programa.

A peoa bateu boca, fez birra e as atitudes dentro do jogo não é de favorita a levar a bolada de R$ 1,5 milhão, mas sem dúvida, a jovem tem contribuído para boa parte do entretenimento do programa.

A Fazenda 12: de favorita a decepção do reality?

Após a saída de Carol Narizinho, o jogo mudou e Mirella colou em Biel. A peoa também deixou de falar com Raissa e se distanciou de Stéfani, sua então amigona. Com uma ideia absurda de favoritismo do funkeiro (por ter voltado de três roças), a funkeira sentiu que o lado mais forte estava com ele. E claro, sem falar na própria volta dela, após uma disputa que eliminou Luiza do jogo com ralos 18% de favoritismo.

A peoa voltou da berlinda com confiança, o início de uma trajetória insuportável para os colegas de reality. Mas o que Mirella não sabem é que o público está perdendo, a cada dia que passa, a admiração que sentia por ela no início do jogo. Por isso, há uma enorme torcida para a MC ir para à roça. Mas será que é a melhor opção?

Mirella ainda é essencial no jogo de A Fazenda 12?

Nesta edição, Mirella já tretou com as participantes Raissa Barbosa, Lidi Lisboa, Tays Reis, Jojo Todynho. Além de Lipe Ribeiro, e por aí vai. O fato é, que com a saída de Luiza do jogo, quando todos imaginavam que A Fazenda 12 iria desacelerar. Pelo contrário, Mirella está se mostrando no jogo. Revelando quem realmente é. Mesmo estando errada quanto a opinião do público, ela está botando fogo no feno, ao contrário de muitas ‘plantas’ ali. Ela pode ser a mais insuportável do reality, mas ainda é essencial para agitar o jogo e despertar a ira de alguns peões.

No entanto, Mirella não é a única participante de reality show que causa esses comportamentos quando estão diante de muitas câmeras. Na edição de ‘A Fazenda 10’, o público e recebeu uma ex-participante de ‘BBB’. Ana Paula Renault foi a escolhida e cá entre nós, a peoa causou durante o seu confinamento rural e ficou para a história do programa. Suas brigas com Nadja Pessoa e Evandro Santos renderam ‘pano pra manga’, como diz o ditado. Em outras palavras, era barraco toda hora.

Cenas icônicas de realitys

Ana Paula x Nadja – A Fazenda

Outra peoa que causou no reality, foi Nicole Bahls contra Viviane Araújo. A modelo protagonizou diversas brigas com a atriz no reality da Record TV. As discussões eram sobre picuinhas de jogo, mas também alfinetadas que tinha acontecido fora do reality. Sem contar nos memes que Nicole ficou famosa. A frase ‘fale com a minha mão’ deu o que falar.

Nicole X Viviane – A Fazenda

Tina X Homens da casa

No entanto, na edição de número 2 do BBB da Rede Globo, aconteceu um barraco histórico. Nele, tinha apenas uma protagonista. Tina, apelido de Vanessa Cristina. Mesmo eliminada logo no segundo paredão da edição, ela deixou momentos marcantes para a história do programa. Durante um momento de fúria total por ter sido indicada ao paredão, ela resolveu botar fogo no parquinho. Irritada com os colegas de confinamento, resolveu bater panelas andando por toda a casa durante a madrugada. Mas não ficou por aí. Mais tarde, resolveu espalhar as roupas dos participantes pela casa, o que causou a maior confusão. No entanto, em resposta, os brothers revidaram atirando peças de roupas de Tina na piscina.

Esse texto não reflete a opinião do DCI**