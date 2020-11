A festa de sexta (30) com tema ‘memes’ foi esclarecedor para o público de casa e também para os participantes do reality A Fazenda 12. Após o efeito do carro de som ‘invadir’ a sede, MC Mirella revelou um comportamento totalmente diferente do que víamos semanas antes. Só faltou pedir desculpas para os animais da baia. Um desses momentos, a funkeira fez questão de selar a paz com sua então rival, Raissa Barbosa.

Enquanto a música tocava e o álcool fazia efeito, a participante de A Fazenda 12 tentou uma reaproximação de Raissa, sua rival no jogo. Raissa chegou até dizer para Stéfani que não queria saber de Mirella, pelo fato de tudo o que aconteceu no jogo. As brigas, provocações, surtos e mais. No entanto, após a festa, já no quarto da sede do reality, a funkeira resolveu esclarecer os motivos de querer forçar novamente uma amizade.

A Fazenda 12: Mirella revela motivo de querer reaproximação com Raissa

Durante uma conversa, ela revelou qual principal fator de selar a paz com a peoa. “A gente erra, a gente acerta. A gente é ser humano, a gente falha. Mas, só que a única coisa que é diferente de todos vocês aqui dentro. De mim, em relação a mim, é que eu trabalho com o público lá fora. Eu tenho fãs. E assim, eu trabalho com essas pessoas, se eu não tiver elas pra irem no meu show, pra consumirem as minhas coisas, eu não vou conseguir ajudar minha família. E eu posso perder tudo. Entendeu”, revelou Mirella para Raissa.

Nesse vídeo claramente a Mirella deixa escapar que tá se aproximando da Raíssa pq tá preocupada com o público e shows dela aqui fora!A burra nem disfarçou! Espero que a Raíssa não caia nesse teatro! #FestaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/GdOFwLFpRo — Fran (@fransr89) November 1, 2020

Em um momento, Mirella pede desculpas a Raissa. Ela diz: “Olha aqui Raissa, desculpa tá bom. Eu não queria pegar no seu ponto fraco. No fundo do meu coração, eu acho que às vezes você passa dos limites. Mas eu gosto muito de você, quero seu bem. Me desculpa, do fundo do meu coração.”

Será que Mirella está sendo sincera com Raissa?

É visível que o comportamento de Mirella está diferente nesses últimos dias em A Fazenda 12. Um dos motivos para essa mudança poderia ser o evento de carro de som que ‘invadiu’ as redondezas da sede em Itapecerica da Serra, com uma mensagem para a funkeira.

No dia 27 de outubro, os fãs de MC Mirella driblaram os seguranças e enviaram um carro de som pedindo para que ela se afaste dos peões Biel e Juliano. Enquanto todos estavam tranquilos e confinados dentro da sede, eles escutaram um barulho. Horas depois, a mensagem enviada pelo carro de som foi revelado e dizia: “Atenção Mirella: Se afaste do Biel e do Juliano. Confie apenas na Stéfani. Estamos com vocês, Sterella (nome do ship entre as duas peõas) em A Fazenda 12.

Na web, muitos especulam que Mirella tenha se reaproximado de Raissa e companhia, para tentar mudar a imagem para os fãs. A verdade é que o efeito carro de som parece estar causando reviravolta nos peões. Como também, dúvidas. Afinal, será Mirella realmente está sendo verdadeira ou é tudo estratégia de jogo.