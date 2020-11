A Fazenda 12: Mirella sugere ideia picante para casal Lucas e Raissa

Na madrugada deste sábado, dia 7, rolou mais uma festa em A Fazenda 12, e o casal Lucas Selfie e Raissa Barbosa protagonizaram vários momentos picantes. Até mesmo quem estava próximo conseguiu observar que os dois estavam empolgados com o clima da noite.

Uma das pessoas que viu e não deixou barato foi a MC Mirella. A funkeira sentiu o clima esquentando entre uma brincadeira e outra e sem titubear, nem nada, disparou: “vão transar?”. Ao escutar a colega dizendo as palavras, Raissa ficou chocada e começou a rir. “Meus Deus, vocês escutaram o que ela falou?”, questionou a modelo. “O que ela falou?”, perguntaram Lucas Selfie e Stéfani Bays, que também estava próximo ao casal. “Ela falou, vão transar”, respondeu ela.

Playplus corta transmissão em A Fazenda 12

Como de costume, a câmera do Playplus 24 horas cortou o barato do público assinante. Logo após Mirella sugerir para o casal Lucas e Raissa irem transar, a transmissão mudou para outro ambiente da sede. Deixando o público mais uma vez, revoltado. Afinal, o povo gosta de ver o circo pegar fogo, ou seria: o fogo no feno! como diz o apresentador Marcos Mion, em A Fazenda 12.

No início da noite, os dois curtiram o agito da festa ‘street’ na maior empolgação. Os dois dançaram juntos e diferente das outras festas, pareciam estar mais unidos do que nunca. Será que foi efeito do ‘casamento’ organizado pelos peões? O fato é que não sabemos, mas o público parece estar satisfeito com o romance dos dois. Prova disso, é após tantos ‘tapas’, agora é só beijo e azaração. É tanta intimidade entre os dois, que o youtuber até recebeu bebida da peoa, de um lugar bem inusitado diria. Pelas imagens, pareceu bem perto do seios.

Com foi a festa em A Fazenda 12?

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comerem todos os aperitivos da festa, os participantes fazem o tradicional brinde com o grito ‘descancelados’. Depois de feito, eles começam o agito, que dura até o dia seguinte. O pós-festa também é uma atração à parte entre os participantes. O público fica na expectativa para saber quem bebeu mais e causou na sede. Já teve de tudo um pouco em A Fazenda 12. Drink com álcool em gel, Jojo pelada, xixi no chão e muitas punições.

Latino agita festa ‘street’

Como de costume, as festas do reality A Fazenda 12, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, o escolhido foi o cantor Latino. Entre os sucessos, ele cantou os hits: ‘Festa no Apê’, ‘Catia Catchaça’, ‘Me Leva’ e muito mais. Os participantes pareciam empolgados com a música. Dançaram e cantaram enquanto o cantor se apresentava através da tela da live show.

Casal Mariano e Jakelyne se beijaram muito na festa

Após a live show do cantor Latino, a trilha sonora dominante foi de sertanejo ao pop. Teve Ivete, Anitta, Pabllo Vittar, Fernando & Sorocaba, Jorge e Mateus. Teve até Mamonas Assassinas na trilha sonora. Além de Rihanna, Shakira e mais artistas.

Outro casal formado em A Fazenda 12, é o sertanejo Mariano e a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Enquanto a música rolava solta na pista de dança, os dois curtiram juntinhos e foi um dos momentos fofos da noite. Muitos beijos foi possível observar na câmera do playplus 24 horas. Além deles, o casal Biel e Tays também tiveram momentos de romance na pista de dança do reality da Record TV.