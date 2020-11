A Fazenda 12: Mirella vence prova de fogo e pode mudar rumo da roça

Mirella ganhou a Prova de Fogo da semana em “A Fazenda 12“, realizada neste domingo (8). Agora está nas mãos da funkeira a chance de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (10), graças ao poder do lampião. Já Lipe Ribeiro, Stéfani Bays, Mariano e Lucas Selfie estão na baia.

Como foi a prova de fogo em A Fazenda 12?

Apenas alguns trechos foram exibidos pelo PlayPlus, e um deles mostrou os peões se preparando para a escolha dos participantes da prova de fogo. Dessa vez, a dinâmica funcionou como uma espécie de resta um, que começava com quem pegasse uma bolinha da cor vermelha.

Lucas Selfie teve mais sorte e pode começar a sequência de vetos; o primeiro da fila foi Mariano. Por fim, restaram Lipe, Stéfani e Mirella, que puderam então participar da disputa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A prova consistia em um circuito individual, onde quem cumprisse o roteiro cheio de desafios em menor tempo levava a melhor.

A disputa era individual e dividida em três etapas, o objetivo era cumprir todo o circuito no menor tempo possível. Primeiro, eles precisavam pescar chaves, depois abrir cinco cadeados e na parte final se equilibravam em uma prancha. Mirella se deu bem e se tornou a dona do poder da semana. Agora, o rumo da roça pode mudar.

Para a baia da semana em A Fazenda 12, Lipe puxou Selfie para a baia; e Stéfani indicou Mariano.

Chama vermelha

Já a chama vermelha foi escolhida pelo público do TikTok. Quem receber esse poder de Mirella, vai ganhar R$ 10 mil e ainda poderá indicar o terceiro roceiro. Isso porque, nessa semana a roça não terá a famosa dinâmica do “resta um”. Vem fogo no feno por aí em A Fazenda 12.

Mirella ganhou a prova de fogo e a comemoração teve quadradinho! Gostaram?🔥 pic.twitter.com/aJP6pC2nzm — Portal Lurella 🍁 (@PortalLurella) November 8, 2020

Quem Biel vai indicar?

Biel é novo fazendeiro da semana. Ele venceu a disputa na quarta-feira (4) contra os participantes Tays Reis e Mateus Carrieri. O peão estava a um passo da berlinda, por ser o mais votado pela casa. Mas, conseguiu escapar ao assumir o chapéu do fazendeiro, repassado pela Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Logo após sua volta, os peões criaram o ‘meme do caixão’ com a ex-MTV Stéfani Bays.