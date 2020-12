A fazenda 12: no Faro, Jake fala de Henri Castelli e fama de manipuladora

Jakelyne Oliveira, décima segunda eliminada de A Fazenda 12, participou do Hora do Faro exibido na tarde deste domingo (06). A Miss Brasil falou sobre o futuro do relacionamento com Mariano, iniciado dentro do reality show rural, fama de manipuladora e suposto beijo em Lipe Ribeiro. Além disso, relembrou o ex-namorado, Henri Castelli.

Namoro com Mariano fora de A Fazenda 12

Durante o quadro A Fazenda – Nova Chance, Jake destacou que quer engatar um relacionamento sério com Mariano após o fim de A Fazenda 12. “Eu acho que amei mais do que ele, eu sou oito ou oitenta. […] Não dá para prometermos um final feliz aqui fora, eu gostaria, mas vou entender se não acontecer”, disse ela.

Henri Castelli, ex-namorado de Jaek

A modelo também relembrou o ex-namorado Henri Castelli, com quem teve um romance no início do ano. Jake respondeu ao comentário sobre as pessoas se espantarem com o fato de ter terminado com o ator de Flor do Caribe, feito durante uma festa em A Fazenda 12. “Eu não estava atrás da beleza, estava atrás da minha felicidade. Admiro ele [Henri], mas eu, Jakelyne, não achei que aquele era o nosso momento”.

De forma surpreendente, Jake comparou o seu relacionamento com Mariano no reality show e o seu ex-affair. “Henri me fez feliz, mas não quanto o Mariano me fez em dois meses”.

Manipuladora

A passagem de Jake por A Fazenda 12 rendeu a ela a fama de manipuladora, tanto por parte do público como de alguns integrantes do jogo. De forma direta, a Miss Brasil negou se enquadrar em tal adjetivo. “Jamais [fui manipuladora], até porque quem me conhece sabe que eu sou assim na minha vida. A minha estratégia ali não era manipular ninguém”, explicou.

A modelo citou sua criação familiar para comentar sua postura de sempre tentar uma boa relação com os colegas de confinamento. “Eu tinha três opções ali dentro: ser muito verdadeira comigo mesmo, seguir meu coração, então quando errei, eu reconheci. A Fazenda é um aprendizado, você sai de lá uma nova pessoa. Você cresce. O meu intuito lá era aprender com os meus erros. A gente quer fogo no feno sim, mas o meu intuito ali era mostrar dá sim para jogar, entreter a família brasileira, mas com honestidade, sinceridade e com amor”.

Suposto beijo em Lipe e interesse em Rodrigo

Durante A Fazenda 12, Raissa Barbosa chegou a afirmar que Jake teria beijado Lipe. Fora do reality, a Miss Brasil negou. “O beijo foi na testa, mas todo carinho que sinto por ele [Lipe] é sobre amizade, nunca teve outra intenção”.

Questionada sobre Rodrigo Moraes ter dito que ela ‘deu mole’ para ele, Jake negou. A peoa disse que apenas foi cordial com ele, assim como costuma ser com todas as pessoas.

Amizade com Tays Reis

Por fim, Jakelyne Oliveira falou sobre a briga que teve com a amiga Tays durante a festa High School. “Fiz com ela o que gostaria que tivessem feito comigo”, explicou a peoa sobre ter dado conselhos sobre o namoro da amiga com Biel.

Apesar de ter aconselhado Tays, Jake reconhece que foi tóxica com a amiga. “Acho que do ponto de vista que estamos vendo que eu como amiga tentando aconselhar, eu posso sim ter atrapalhado”. A modelo finalizou afirmando que quer ter uma amizade com a cantora após A Fazenda 12.