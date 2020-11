A Fazenda 12: novos aliados? Biel, Lipe e Selfie se juntam e criticam Jojo

Na tarde desta terça-feira (10) no reality A Fazenda 12, os participantes Biel, Lipe Ribeiro e Lucas Selfie se juntaram para falar sobre a funkeira Jojo Todynho. Dentre os assuntos abordados, os três criticaram a postura da peoa na casa e até relembraram ocasiões que ela passou dos limites com eles.

Com exceção de Selfie e Lipe, o cantor Biel já é rival declarado de Jojo no programa. A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, e o ‘cantor de 6 hits’ já protagonizaram diversas discussões em A Fazenda 12, inclusive muitas delas no programa ao vivo. O fato é que, parece que o jogo virou para Jojo. Enquanto Biel foi perdendo aliados no jogo, a funkeira se manteve forte com o grupo da casa. Mas, de uns dias pra cá, a peoa teve alguns desentendimentos, que acabou desestruturando a união. Como a mais recente discussão com Lipe Ribeiro, até então amigo de Jojo no reality.

A Fazenda 12: Biel, Lipe e Lucas criticam postura de Jojo Todynho

Na área interna da sede do reality da Record TV, Biel [fazendeiro da semana], criticou a peoa e ainda definiu ela como “uma pessoa peculiar”, arrancando risos de Selfie e Lipe Ribeiro. O youtuber ainda afirmou: “Eu que o diga”. No entanto, o ex-MTV também argumentou: “Ela não está nem falando comigo ali… Eu tava tão bem humorado”, relembrando a ocasião da discussão entre os dois. “É pra você sair sair de errado e ter que pedir desculpas”, opinou o youtuber. Lipe respondeu: “Mas ela pediu.”

Em seguida foi a vez de Biel argumentar sobre Jojo: “É lógico, gente. Porque vocês acham que eu bati tanto na tecla para entender porque ela me odeia tanto?, porque eu nunca bajulei porr*. Não tá claro isso pra vocês?”. Após uma pausa, Lipe reclamou da postura de Jojo: “É só a forma que fala”. “Quero ver se ela vai falar alguma coisa hoje por eu estar na baia”, comentou Lucas.

Vale lembrar, que após a eliminação do jornalista Juliano Ceglia do reality A Fazenda 12, Jojo falou para Lucas Selfie que iria votar nele na roça desta quinta (10). Ela usou a justificativa de que ele ainda recebeu votos pela casa, e que iria votar nele por falta de opção. No momento o youtuber achou graça com o comentário, mas, pelo visto foi só encenação.

Lipe e Jojo discutem por tarefa da casa

A discussão entre Jojo e Lipe começou quando a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, pediu para o colega de confinamento limpasse a área da despensa, que fica localizado na área interna da sede. Mas, o ex-MTV negou, com a justificativa de que já estava fazendo muitas tarefas. Ele disse: “Não vou, Jojo. Você me desculpe. Tô na baia, fiz quatro animais, não dormi direito.”

Segundo Jojo, ela havia entendido que a tarefa destinada para ele (pelo fazendeiro da semana, Biel), era limpar toda a área interna, incluindo cozinha e despensa. No entanto, Lipe afirmou que não iria limpar, já que estava trabalhando também na baia. Nesse momento, o peão ficou irritado com a forma da peoa falar. “Parece que todo mundo é seu funcionário”, reclamou ele, enquanto continuava os afazeres. Após a discussão, o clima na casa de A Fazenda 12 ficou pesado entre os dois. Será que é o fim de uma amizade?