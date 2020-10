A Fazenda 12: o que acontece se a contagem da Record foi errada?

Jakelyne Oliveira foi a grande vencedora da Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (28). No entanto, após a realização da prova, muitos internautas pediram uma revisão, pois apontaram um erro na soma do cálculo da participante Tays Reis, que está na roça em A Fazenda 12. Mas, a questão de permeia é: o que deve acontecer caso a prova seja cancelada?

A Fazenda 12: o que acontece se a prova for cancelada?

Com o erro de Biel, Tays foi parar na 7ª roça de A Fazenda 12. Ou seja, caso a produção detecta o erro apontado pelo público, será que automaticamente a peoa se salva da berlinda, ou ainda, será que uma nova prova do fazendeiro será realizada? São muitas perguntas para se fazer, afinal, o prêmio vale R$ 1,5 milhão e o público está atento a tudo o que acontece no reality show.

Se a Record seguir o mesmo exemplo da formação da roça, a prova do fazendeiro também pode ser cancelada, uma vez que espectadores apontam um erro na somatória de pontos de Tays Reis. Se isso acontecer, a roça formada pela a ex-Vingadora, Lipe Ribeiro e Victótia Villarim deverá ser modificada. Ou seja, se o erro de cálculo se confirmar, Jakelyne deverá entrar no lugar de Tays Reis na berlinda, e uma nova votação será realizada. Com isso, os votos para permanecer no programa seria zerado para cada peão até agora, e a eliminação não ocorreria nesta quinta.

A Record deveria ser mais clara Um dos grandes problemas do reality A Fazenda 12, é a falta de clareza do programa durante as provas e atividades que rolam. A todo tempo o público fica às cegas tentando imaginar qual o andar da carruagem que a prova se encontra, afinal, tudo se revela após uma fala do apresentador, que aguarda informações da produção. Se ao menos tivesse um placar disponível na tela a todo momento, com certeza erros básicos assim não aconteceria. Mas, como já percebemos, isso já é rotineiro.

Durante a prova do fazendeiro da semana passada, que consagrou o jornalista Juliano Ceglia como dono do chapéu, novamente a web questionou a produção, apontando um erro do jogador durante a prova. Antes da disputa, Marcos Mion deixou claro as regras, de que ‘o competidor só poderia pegar uma bola por vez’. No entanto, ao invés de pegar bolas do cesto, pegou do chão, o que ficou claro para o público que era proibido.

Tays deveria ter sido a fazendeira da semana e se livrado da roça em A Fazenda 12?

A ex-Vingadora começou a prova em primeiro lugar. Ela conquistou mais pontos logo na segunda etapa e passou a frente dos colegas de confinamento. Mas, o placar final da disputa foi: Jakelyne (500 pontos), Tays (450 pontos) e Lipe (300 pontos). No entanto, se os apontamentos dos internautas estiver corretos, a produção de A Fazenda 12 esqueceu de contabilizar 100 pontos de Tays, o que tornaria Tays, a fazendeira.

Assim como os apontamentos da web, o equipe de Tays também se posicionou sobre a discussão gerada após a prova. Pra ser mais claro, a equipe da peoa questionou a produção de A Fazenda 12 e pediu a revisão dos pontos.