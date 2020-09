A fazenda 12: peoas repetem BBB e formam bloco feminino no reality

Na noite de quinta-feira (24), JP Gadêlha foi eliminado de A Fazenda 12 na segunda roça da edição. O bombeiro perdeu a disputa para Luiza Ambiel e Lidi Lisboa.

A saída do ex-the circle deixou as participantes em alerta. Em papo sobre jogo, algumas peoas concluíram que a melhor forma de se proteger do voto dos homens, é com uma forte aliança. Durante a votação da última berlinda, Luiza foi alvo dos votos do grupo contrário e foi direto para a roça.

Mulheres se unem contra os homens – A Fazenda 12

Nas redes sociais até rolaram especulações se a união feminina em A Fazenda 12 será tão forte quanto no BBB 20, em que vários participantes masculinos foram eliminados em seguida.

Jojo aproveitou o clima e mandou a real para Luiza sobre Cartolouco.

O que falaram sobre Biel?

Em outro momento de conversa entre as peoas, Biel virou assunto. Stéfani Bays deu sua opinião sobre a postura do cantor no programa e afirmou: “É um personagem”. Raissa Barbosa também avaliou as ações do peão em A Fazenda 12 e disse que Biel “se fez de bom moço”. “Vi falsidade”, afirmou a influencer.

A conversa continuou e Raissa aconselhou Mirella: “Não defende mais o Biel, tá?”. “Já parei”, afirmou a cantora. Durante o papo, Luiza também alertou: “Não combinamos voto, mas se a gente perceber que está vindo combinação para o nosso lado, a gente vai combinar”.

Homem especulam preferência do público – A Fazenda 12

Biel conversou com Lucas Cartolouco e Lucas Maciel na área externa e especulou sobre a permanência de Lidi (que teve 40,75% dos votos) no programa. “Ás vezes, todo o nosso público votou nela. Tem muita suposição, a gente pode deduzir um monte de coisa, mas o que tem dado certo é a coerência. JP foi desleal, e o que aconteceu? Certeza que nosso público ajudou”, comentou o cantor.

Qual foi a reação dos peões após a eliminação de JP?

Stéfani contou estar triste e em choque com a saída do nordestino e disse não ter se despedido direito porque acreditava no retorno do bombeiro. Luiza elogiou JP, dizendo que o ex-peão iluminava A Fazenda 12. “JP também ficou [em choque] na hora. Mas por mais que ele tenha ficado triste, me deu o maior apoio”, contou a atriz.

Já Rodrigo Moraes avaliou a trajetória de JP no reality de forma diferente. “Ele se deixou levar por outras pessoas, não pensou no jogo”, disse o apresentador.