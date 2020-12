A Fazenda 12: peões ouvem barulho e especulam prova para a final

No início da noite desta terça-feira (8), dia de formação de mais uma roça no confinamento rural de A Fazenda 12, os participantes Lipe, Mateus, Tays e Mariano conversavam na área externa quando de repente ouviram barulhos vindo da produção. Por conta do ruído vindo do local onde fazem as provas, eles falaram da possibilidade de formação de roça e prova do fazendeiro na mesma noite.

Votação e prova no mesmo dia em A Fazenda 12?

Na área externa da sede do reality da Record TV, os participantes Lipe Ribeiro, Mateus Carrieri, Tays Reis e o sertanejo Mariano, conversaram sobre as possibilidades do programa ao vivo desta noite. Enquanto o bate-papo corria solto entre o quarteto, Mateus ouviu barulhos vindo do local onde a produção prepara para as provas do programa. Ao ouvir, ele especulou: “Pode ser que hoje tenha prova do fazendeiro”. Para endossar ainda mais a possibilidade, Lipe disse: “Não duvido nada deles fazerem votação e prova em seguida.” Na mesma hora, o áudio do Playplus saiu do ar e os peões retornaram para a área interna da sede.

Na web, muitos tweets seguiram a mesma teoria. Veja algumas reações:

será que vai ter prova do fazendeiro hj? a teté tava falando ontem de madrugada que tava ouvindo barulho no fazendão e agr tão falando que tá tendo barulho ainda — flavio🍸 (@lipeanswer) December 8, 2020

pode ser, da última vez que aconteceu isso de eles escutarem barulho foi a vez que teve que refazer a prova do lipe — sasa • projetinho de selfie🥛 (@queenraissab) December 8, 2020

A Fazenda 2020: Mariano critica reaproximação de Jojo e Lidi

deve ser votação e prova hj, eliminação amanhã, e votação pra eliminar quinta — flavio🍸 (@lipeanswer) December 8, 2020

Mateus está falando que está ouvindo muito barulho e acredita que pode ter roça hoje e logo depois prova. 😱 #AFazenda12 — 𝐈sɑ 《🌷》▪︎🎙️▪︎ #FICAMARIANO (@Isa_Comments) December 8, 2020

Ainda segundo a web, se realmente eles tiverem certos e ter votação da roça e prova na mesma noite em A Fazenda 12, a eliminação aconteceria na quarta-feira (9). Apesar das especulações e teorias, a verdade só será revelada no programa ao vivo de hoje na Record TV, logo após a novela bíblica ‘Jesus’. Até lá, veja o que muda na formação de roça desta terça.

O que muda na 13ª formação da roça?

Uma das dinâmicas mais temidas pelos participantes ficará de fora desta votação. No último domingo (5), quando o apresentador abriu a votação da chama vermelha no aplicativo do TikTok, ele também deixou escapar que a 13ª não terá ‘Resta Um’. Mas, para não deixar o fogo no feno apagar, terá os poderes do lampião, que pode definir o rumo do jogo. Inclusive, a chama vermelha já foi revelada no programa. A opção foi A: ‘o dono do poder deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro’.

E a Chama Verde?

O poder da Chama Verde somente é revelado durante a votação da 13ª roça. Portanto, o público de casa e os participantes do confinamento rural, somente saberão o poder ao vivo no programa desta terça (8), na Record TV. Assim como o poder da chama vermelha, o verde pode mudar totalmente o rumo da roça.

A votação será livre em A Fazenda 12

Durante o programa de segunda-feira (7), após a disputa da última prova de fogo, o apresentador Marcos Mion revelou algumas mudanças para a formação da 13ª formação da roça. “Todo mundo vai ser opção”, disse Mion sobre a 13ª formação da roça. “A nova formação da roça vai começar normal, indicação da fazendeira Lidi, que vai mandar alguém direto pra roça. Na votação para o segundo roceiro, ao invés de só poder votar na sede, a peãozada vai poder votar em quem quiser, sede ou baia. E tem mais, ao invés do terceiro roceiro ser puxado da baia, também vai poder ser puxado de qualquer lugar, baia ou da sede. Só a Lidi tá salva por ser a fazendeira, certo”, completou Mion.

