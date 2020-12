A Fazenda 12: cartas e alfinetada; veja emoção de peões com familiares

Na quarta-feira (16), véspera da grande final do reality A Fazenda 12, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Biel e Stéfani Bays tiveram uma visita pra lá de especial da sede em Itapecerica da Serra. Para aumentar ainda a emoção e ansiedade dos peões, a produção levou amigos e familiares de cada finalista, para matar um pouquinho da saudade. Como esperado, o reencontro rolou choro, alfinetada de Jojo e um pedido de casamento de Lipe.

A Fazenda 12: Como foi o reencontro com amigos e familiares?

O reencontro com os familiares e amigos dos finalistas rendeu fortes emoções, tanto para peões quanto para o público que acompanhou o momento pela TV. Foi nítido que a produção juntamente com a patrocinadora ‘Coca-Cola’, acertou em cheio ao surpreender cada um na véspera da grande final. Cada um deles recebeu uma carta escrita a punho pela família, e logo em seguida, um membro apareceu de surpresa para matar um pouquinho a saudade de casa.

Segura a emoção que tem cartinha para quem é finalista 🔥 #FestaAFazenda 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/R7oJaQuZbb — A Fazenda (@afazendarecord) December 17, 2020

Lipe surpreendeu a namorada

O momento exato em que Lipe pede Yá Burihan em casamento só foi ao ar no programa ao vivo, pela Record TV. Mas, antes disso, na sede, o empresário chegou a comentar o feito com os colegas de confinamento. Na área externa da sede, Lipe aproveitou para contar aos colegas de confinamento, que tinha pedido sua namorada em casamento, assim que soube que seria tio. “Ontem eu falei pro Selfie: ‘compra uma aliança que depois de anunciar eu vou pedir a Yá em casamento’. Aí eu falei agora!”, revelou Lipe.

Após contar a novidade aos colegas finalistas de A Fazenda 12, logo a ex-MTV Stéfani Bays ficou surpresa e disse: “Você pediu ela em casamento, e ela?”. Foi então que Lipe contou qual foi a reação da amada no momento do pedido surpresa. “Ela: ‘Felipe, Felipe… Claro! Claro!’”, disse ele. Mas, a emoção de fato foi toda na cena, durante o programa ao vivo.

Jojo dá alfinetada em patrocinador

A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, fez os telespectadores se emocionarem ao revelar que antes de se tornar a Jojo Todynho, já entregou currículo para a empresa patrocinadora da ação, a ‘Coca-Cola’. A revelação foi uma verdadeira alfinetada, de acordo com a reação na web. Após, também se emocionou ao rever a amiga Renata, na sede do reality rural.

Amei de ver a jojo Falando que enviou o currículo.Tadinha agora está aì fasendo à propaganda da coca cola na Fazenda. — O CLUBE DO POVO 🇦🇹 (@maiordosul10) December 17, 2020

Resta a coca cola chamar a Jojo pra uma campanha publicitária hahahaha pic.twitter.com/PH5L6c3iyT — Willian Santos (@willisantosp) December 17, 2020

Biel chora ao ver a irmã em A Fazenda 12

O cantor Biel também foi um dos participantes que também recebeu uma visita especial. Depois de ler a carta da família, ele se emocionou ainda mais ao rever a irmã mais nova na sede de A Fazenda 12. O peão caiu em lágrimas ao ser surpreendido com a visita especial.

Quem achou que a emoção ia ficar só na cartinha… 🔥 #FestaAFazenda 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/HQ0VNauero — A Fazenda (@afazendarecord) December 17, 2020

Stéfani se emociona ao rever a mãe

A maquiadora levou um susto ao ver sua mãe correndo em direção a casinha da sede. Ao vê-la, a peoa teve um momento de correr em direção, mas foi informada que não poderia se aproximar dos familiares, por enquanto. Sem medo algum de borrar a maquiagem, a finalista deixou o choro cair solto e gritou alto de saudades.