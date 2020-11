A Fazenda 12 perdeu a graça? Público pede até volta de Luiza Ambiel

A ex-Musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, com 11,01 % dos votos. Ela disputava a permanência no programa com MC Mirella e Mateus Carrieri. Mas, não conseguiu agradar ao público e foi eliminada de A Fazenda 12. Após sua saída, muitos fãs do reality começaram a pedir a volta da peoa, dizendo que sem ela, o programa teria perdido a graça.

A Fazenda 12 perdeu a graça sem Luiza Ambiel?

O fato é que após a eliminação de Luiza Ambiel da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, o público sentiu falta do fogo no feno! A ex-participante poderia ser tudo, mas ela causava horrores em cena. Sua passagem pelo reality A Fazenda 12 foi marcada por muitas brigas, intrigas e leva e traz. Ambiel era necessária para o enredo do programa. Pra ela não tinha vez. Ela tretava com todos, a todo momento por qualquer coisa. Até música causava esses momentos de tensão na casa.

Um dos episódios mais famosos protagonizados pela ex-participante, foi a reunião de condomínio promovida em A Fazenda 12, após essa encontro, ela até ganhou o título de fofoqueira do reality. Ambiel reuniu todos na área externa para fazer ‘fofoca’ de Raissa Barbosa. Segundo ela, a peoa havia falado que Lipe Ribeiro teria dado um beijo em Jakelyne Oliveira após uma festa do reality. A reunião saiu fora do controle. Teve barraco generalizado entre Raissa, Mirella, Luiza e até Victória [já eliminada] entrou no discussão. Luiza saiu como vilã da história. Muitos apontaram como estratégia de jogo para causar uma expulsão de Raissa, que sofre de transtorno de borderline.

Mas, o público está sentindo falta desses barracos que Luiza Ambiel causava na casa. Na internet, muitos dizem que A Fazenda 12 está ‘flop’ e sem graça após saída da atriz. Alguns até sugerem a volta da peoa, alegando que ela foi uma ‘protagonista’ do jogo. O fato é, que sem Luiza, a paz tomou conto do ambiente e isso não é bom pra audiência.

BOMBA! Após A Fazenda 12 flopar e ficar sem assunto, Luiza Ambiel deve voltar ao reality show.

A Record TV propôs um cachê de dois milhões de reais, para a “protagonista” entrar novamente no jogo e ficar até a final gerando entretenimento. #AFazenda12 #ProvaDeFogo pic.twitter.com/Bt3AaQkF1f — Fran (@Fran_Comenta) November 2, 2020

Luiza Ambiel deve voltar ao jogo?

Mesmo causando geral com a galera enquanto estava lá dentro, suas atitudes na casa era um entretenimento à parte para os telespectadores e principalmente para os memes na internet. Luiza no jogo, era essencial para colocar fogo no feno! Ela era debochada, barraqueira, fofoqueira, mais necessária. Tanto é, que o público senti que após sua saída, o jogo ficou sem assunto. A peoa chamava o programa para si e não tinha medo de ser ridicularizada. Ela tretava com todo mundo, fazia fofoca no programa e depois caia no choro. Típico de enredo de novela mexicana.

Na web, o público pede a volta de Luiza e até crítica os casais do programa, dizendo que ‘eles só pensam em beijar’ ao invés de ‘tretar’.

E não foi só o carro de som, desde que tiraram a Luiza, causadora de tudo e deixaram a Planta Velho, a fazenda foi perdendo audiência, pois, muitos resolveram se beijar e ninguém mais quis tretar pra valer 🤡🤡🤡🤡 — Mestre dos Magos sem Paciência para Lacração!!! (@Ander46028445) November 2, 2020

Seu último grande triunfo em A Fazenda 12, foi no programa ao vivo da formação da roça. Em uma discussão com a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, a atriz criou um dos maiores cenários do jogo, inclinando as câmeras e holofotes para si. Com um ar de deboche, ela deixou o rival falando sozinha, e do nada sacou uma lixa do peito, e começou a lixar as unhas ao vivo. Mion ficou sem reação e na web, claro, foi meme atrás de meme. Foi ou não protagonista?

