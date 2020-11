A Fazenda 12: pergunta de Mion gera intriga entre casais; veja o que rolou

Ontem, domingo (8), antes do sorteio para a Prova de Fogo da semana ser realizado, Marcos Mion fez uma série de perguntas para os participantes de A Fazenda 12. Um dos questionamentos do apresentador foi sobre a prioridade de cada um no reality show rural. Jakelyne Oliveira revelou que em um momento decisivo salvaria a amiga Tays Reis, o que não deixou seu affair no programa, Mariano, muito contente.

O apresentador de A Fazenda 12 fez a mesma pergunta para Tays, que também respondeu que salvaria primeiro a amiga Jakelyne, e não o affair no reality, Biel. O funkeiro também não gostou da resposta da peoa, o que acabou gerando intriga.

Jakelyne e Mariano discutem por causa de prioridades em A Fazenda 12

“Por mais que tem amizade, por mais que a gente [Tays e Jake] se ame, vocês dois [Biel e Mariano] só tem a gente, não tem para onde correr e seria egoísmo da nossa parte não pensar assim. É compreensível você estar chateado, assim como o Biel”, avaliou a miss. “Na vida eu priorizo minhas amizades, porque igual você mesmo fala, a gente não sabe o que vai ser lá fora. Mas aqui tem que lembrar que não estamos na vida real, estamos em um jogo”, completou a peoa de A Fazenda 12.

“Amizade não tem nada a ver com isso”, rebateu o sertanejo. “O que tem a ver?”, questionou a modelo. “Fidelidade, confidencialidade, isso não se tem só com amizade. Em relacionamento também pode ter. Não é correto falar: ‘priorizo minhas amizades’. A pessoa que está do seu lado, que aguenta os trancos com você, não é correto. Antes de uma pessoa ser namorado, tem que ser amigo, parceiro. Fiquei muito chateado por causa disso”, respondeu o participante de A Fazenda 12. “Nós conversamos e chegamos a conclusão que estamos sendo egoístas”, avaliou Jakelyne. “Vocês não tem que chegar em conclusão, já falou fia, já foi já, decidiu”, reclamou Mariano. “Não aconteceu, foi uma pergunta, suposição. Da mesmo forma que você já errou e eu já errei, eu estava com um pensamento e nós repensamos”, rebateu a miss.

Jake conversa com Mariano sobre suas prioridades 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/qKldKoQKcv — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 8, 2020

Parece que o Mariano não aceitou muito o que a Jake tentou explicar 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/uII1Lab3ti — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 8, 2020

Biel e Tays também tiveram DR

No quarto de A Fazenda 12, Biel e Tays também conversaram sobre o questionamento de Mion e suas prioridades no jogo. A baiana falou para o funkeiro sobre a conversa que teve com Jakelyne e as conclusões da dupla após o papo. “Não quero mais ficar ligando para essas coisas não. Já fiquei muito bitolado com essas paradas. Se tiver que ir para a roça, vou para a roça, estou nem aí”, disse o intérprete de “Química”.

A DR continuou e Biel comentou: “você não liga também, mas é chato quando você vê que vai toda semana, começa a dar um…”. “Então, por isso que a gente estava querendo meio que se proteger né, mas é difícil”, disse a peoa de A Fazenda 12, que também falou sobre seu desânimo com algumas situações do reality show rural. O funkeiro começou a rir e tentou finalizar o assunto: “conversar disso já me desanima, estou de saco cheio disso tudo, sério mesmo”.

Depois de Jake conversar com Mariano, Tays vai conversar com Biel 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/LgWkft6Kgo — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 8, 2020

