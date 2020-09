A Fazenda 12: PlayPlus não exibe beijo de Raissa e Lucas, e web critica

A festa do reality A Fazenda 12 começou pegando fogo. No entanto, nas internet os internautas estão criticando a transmissão 24 horas do Playplus. Isso devido a plataforma não exibir o beijo entre Raissa Barbosa e Lucas Selfie. Ao invés de mostrar o momento, a câmera registrou Juliano Ceglia, Mateus Carrieri, Mirella e Rodrigão no banheiro na baia.

Primeiramente, a festa com tema “Shippados” começou com live show de Felipe Araújo, que comandou o palco do reality com canções de sucesso do sertanejo. Aliás, ele foi atração especial da festa que rolou a madrugada deste sábado (26). Dentre o repertório, teve sucessos como: “Espaçosa Demais”, “Residente”, “Atrasadinha” e “Mala é Falsa”.

Raissa e Lucas Selfie se beijam em A Fazenda 12

Em resumo, na primeira festa do reality da Record TV, Raissa e Lucas quase engataram um romance. No entanto, não parecia o momento certo para eles. De lá pra cá, os dois já discutiram, rolou até bate-boca na cozinha após a realização das obrigações do dia.

No entanto, ao cair na primeira Roça com 8 votos, Raissa recebeu apoio do peão e durante uma brincadeira provocada por outras peoas, eles combinaram de trocar beijos após volta da ex-vice Miss Bumbum da Roça. Aliás, tal beijo, que não aconteceu, é o principal motivo para série de desentendimentos.

Casal entrou no top trend do Twitter – A Fazenda 12

No Twitter, os dois dominaram os Trends Topics após o tal beijo não transmitido pela plataforma do Playplus. Juntos, eles movimentam uma legião de fãs com o possível romance. Além disso, protagonizaram o desenrolar de diversas tramas do confinamento exibido 24 horas por dia.

Mas, a produção da Record TV enfureceu os assinantes da plataforma 24 horas. Na web, muitos criticaram a emissora por não transmitir só para poder passar durante a programa ao vivo.

Mas, como o público sabe que rolou beijo?

Enquanto mostrava Mirella e companhia no espaço da baia, foi possível ouvir os participantes que curtiam a festa gritar: ‘Beija, beija, beija”. Logo, a Juliano questionou de quem estavam falando. Foi então que a funkeira disse: “Raissa e Lucas se beijaram”.

Veja a reação do público no Twitter:

Raissa e Lucas se beijando

O que mais rolou na festa de A Fazenda 12?

A festa teve muita música, bebida e agitação. No entanto, também teve punição. Depois que os peões se jogaram na piscina da sede, o sino de alerta tocou para o desespero de todos. Mas, não pareciam se importar tanto assim. Resta saber, qual será a punição da vez.