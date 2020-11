Nem só de festas e prêmios vive os participantes do reality A Fazenda 12. Dentro do confinamento rural, muita coisa pode acontecer. Inclusive alguns perrengues como: porta quebrada, goteiras, barata em ombro de peão e muito mais. Vem ver alguns desses momentos penosos que já passaram no jogo.

Os perrengues do reality A Fazenda 12

Porta quebrada: O episódio da porta do banheiro (chamado de reservado) aconteceu quando a participante Luiza Ambiel ainda estava no programa. Ela e Raissa Barbosa se desentenderam e a ex-vice Miss Bumbum se descontrolou e quebrou a porta do banheiro de nervosismo. Após uma discussão no quarto da sede, Raissa seguiu para o banheiro, fechou a porta e começou a chutar sem parar, até que a porta quebrou.

O caso chamou atenção dos participantes, do público de casa e também da direção de A Fazenda 12. Logo depois de todo o ocorrido e os prejuízos causados, os peões foram avisados que estão proibidos de quebrarem itens da cenografia do programa. Se quebrarem mais uma vez, eles serão punidos. Isso vale também para a cena onde Lucas Selfie quebra um vaso, após um descontrole com Jojo Todynho.

Barata no ombro: Durante a formação da roça ao vivo, que ao final acabou eliminado a bailaria Victória Villarim, aconteceu algo inédito. Enquanto a ex-peoa argumentava o voto recebido de Lidi Lisboa, uma barata surgiu no ombro da atriz. Mas, de tão concentrados estavam, ninguém percebeu a presença da barata subindo no ombro da peoa. No entanto, nada passa despercebido pelos olhos dos internautas de plantão. Eles avistaram o animalzinho com olho biônico.

Na imagem é possível ver o momento em que a barata aparece e começa a subir no ombro da atriz. Veja:

Goteiras na baia: Os participantes Lipe Ribeiro, Lucas Selfie, Mariano e Stéfani bays estão sofrendo um perrengue e tanto na baia. Já não basta as muriçocas no corpo, os peões estão tendo que lidar com goteiras em A Fazenda 12. Isso mesmo. A estadia na baia já é sofrida para a maioria dos peões, imagina com goteiras. O estrago parece ter acontecido após uma forte chuva que caiu sobre a sede em Itapecerica da Serra. Enquanto os peões se preparavam para dormir, eles perceberam uma goteira no local. Lipe foi o primeiro que sentiu uma gota caindo em seu corpo. O ex-MTV disse: “Aí é falta de respeito”. Em seguida, o sertanejo Mariano riu da situação, mas logo também sentiu uma gota cair.

Perrengues pós-punições

Após algumas festas, sempre acontecer de um participante ou outro causar a famosa punição no programa. Seja por fazer xixi em lugar indevido ou beber álcool em gel. Sem falar quando eles acabam dormiram demais e ignoram o aviso da produção para as atividades com os animais nas primeiras horas do dia. São muitos os casos de a produção dar punição para os peões. Mas, isso gera um desgaste, pois ou eles ficam sem água encanada, ou sem gás e entre outros muitos.

Já teve de tudo: 48 horas sem água encanada; 48 horas sem gás; sem água quente; sem academia; sem café e mais.