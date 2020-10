A Fazenda 12: pós-votação tem muito choro e lavação de roupa suja; veja

A sexta formação de roça de A Fazenda 12 foi caótica. Depois de muita briga no programa ao vivo, as discussões continuaram na sede, teve até desmaio de participante.

MC Mirella, Luiza, Juliano Ceglia e Mateus Carrieri são os roceiros da semana de A Fazenda 12. Após uma formação de berlinda conturbada, alguns peões resolveram lavar a roupa suja. Confira:

Jojo e MC Mirella discutiram

Jojo Todynho votou em Mirella, a dona do hit “Que tiro foi esse?” disse que estava devolvendo o voto que recebeu na primeira formação de berlinda de A Fazenda 12. A MC não gostou da atitude da colega e muito menos da justificativa, em papo no quarto da sede, Mirella reclamou: “juro para vocês que não quero nada, não quero conversa, papo, nada. As pessoas não votam para não se indispor, entendeu? A Jojo podia ter votado na Jakelyne. ‘Já votou uma vez em mim, não vou me indispor com a Jakelyne porque ela pode votar em mim’. É bem isso”.

Pouco depois, enquanto debatia com Raissa, Mirella falou que não queria mais saber de Jojo Todynho, a peoa ouviu e rebateu: “pra mim é indiferente amor”. “Pra mim mais ainda”, respondeu a participante de A Fazenda 12. “Quando você estava no seu pior momento, quem estava te ajudando lá também?”, questionou Mirella. “Amor só vou te dizer uma coisa, tudo o que acontece aqui é filmado. Aqui não existe grupo, eu circulo por todos os lados e sei reconhecer cada um”, disse a cantora.

Jojo completou: “o meu voto te devolvi pelo primeiro voto na roça que você me deu”. “Depois de um mês e meio de jogo? Da primeira semana?”, comentou a peoa de A Fazenda 12. “O que que tem? É um direito meu”, afirmou a participante. “Mas não tem problema, fui falar com você alguma coisa?”, perguntou a MC. “Claro que não, você não tinha nem o que falar comigo. Você me deu um voto e eu devolvi”, rebateu a carioca. “Se você acha isso, tudo bem. Existi uma consideração e quando existe uma consideração, existe diálogo”, justificou Mirella. “Ok, quando você votou em mim teve uma consideração? Teve?”, questionou Jojo, que também justificou: “você votou pela sua razão, devolvi o voto pela minha”.

A dupla continuou batendo boca na sala da sede de A Fazenda 12, antes de concluir a discussão, Mirella disparou: “as únicas decepções aqui são vocês duas [Jojo e Raissa]”.

Mirella confrontou Raissa em A Fazenda 12

Raissa foi a responsável pela ida de Mirella para a roça. Vencedora da Prova de Fogo da semana, Raissa escolheu ficar com o poder da chama verde, que dava o direito da peoa tirar 2 votos de algum participante de A Fazenda 12, e votar duas vezes em alguém. Raissa escolheu depositar seus votos em Victória Villarim, que não tinha sido votada por ninguém, e tirou dois votos de Jakelyne, que estava empatada com MC Mirella, o que acabou colocando a funkeira na berlinda.

Mirella cobrou lealdade de Raissa, que justificou que a peoa tinha se afastado dela durante esta semana de A Fazenda 12. Porém, durante conversa na sala do confinamento, a modelo disse que havia refletido e devia ter salvado a funkeira da roça, pois Jakelyne já tinha a colocado na berlinda uma vez. “Com tudo o que a gente passou, eu devia ter levado em consideração sim a nossa amizade, devia ter optado por te salvar, mas na hora fiquei tão nervosa que não soube o que fazer. Fiquei sem chão, me desculpa”, comentou a modelo.

“Não quero desculpa”, afirmou Mirella. “A desculpa é pela situação, não quero me humilhar para ser sua amiga”, disse a peoa. “Tá maluca? Só estou falando para eu não dormir engasgada”, respondeu a MC.

Mirella passou mal e desmaiou

As emoções da formação de roça afetaram MC Mirella. A peoa chorou muito com o resultado da berlinda e acabou passando mal quando retornou à sede. A participante de A Fazenda 12 desmaiou na cozinha do confinamento.

