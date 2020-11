A Fazenda 12: produção corta beijo entre Mirella e Stéfani e revolta web

A plataforma que transmite A Fazenda 12 durante 24 horas, o Playplus, voltou a revoltar alguns fãs do reality. Conhecida por não exibir várias momentos, a plataforma mudou a câmera de lugar no exato momento em que MC Mirella e Stéfani Bays iam se beijar.

Durante a festa ‘memes’, os peões de A Fazenda 12 se divertiram, dançaram, beberam e alguns fizeram as pazes. No meio da celebração, também rolou beijo. No entanto, o Playplus cortou a cena entre Mirella e Stéfani, Sterella, como alguns internautas apelidaram a dupla, o que revoltou muita gente nas redes sociais.

“Toda vez que a Mirella e Stefáni vão dar um beijo a câmera corta”, reclamou um internauta. “Não gosto da Mirella mas a produção é extremamente nojenta quando o assunto é beijo/selinho de pessoas do mesmo sexo. Vamos chamar a produção de nojenta para não falar outra coisa”, disse outro fã de A Fazenda 12.. “Acho uma puta de uma hipocrisia se é pra censurar e cortar porque tem um programa como A Fazenda 12 na grade? Que velho sonso, tudo por pontos de audiência. Lidam com um selinho/beijo entre mulheres como algo mais impuro do planeta”, criticou uma usuária do Twitter.

toda vez que a mirella e stefani vão dar um beijo a câmera corta

além de que das 20 pessoas não tem um gay ou lesbica

eita record eita carelli — fefolicious🍸 (@fe_ssimoes) October 31, 2020

Acho uma puta de uma hipocrisia se é pra censurar e cortar pq tem um programa como A Fazenda na grade? Que velho sonso, tudo por pontos de audiência. Lidam com um selinho/beijo entre mulheres como algo mais impuro do planeta. pic.twitter.com/dRSfn5sDRa — Mc Ortobom (@afeminadopxpcaz) October 31, 2020

Não gosto da Mirella mas a produção é extremamente nojenta quando o assunto é beijo/selinho de pessoas do mesmo sexo. Vamos chamar a produção de nojenta para não falar outra coisa#AFazenda12 pic.twitter.com/AOGsKe0LZ4 — ICON PROMESSA 51% 🍕 (@BBBlackpinks) October 31, 2020

O que mais rolou na festa e na madrugada?

A festa ‘memes’ contou com muita agitação. Mariano sensualizou para Jojo e acabou ganhando olhares de Lidi Lisboa. Mirella resolveu se acertar com os colegas e sentou para conversar com Jojo e Lipe Ribeiro. Além disso, rolou polêmica no pós-festa de A Fazenda 12.

Lipe estava bêbado e dando trabalho para Lucas Maciel, durante uma brincadeira, o ex-De férias com o ex bateu com uma almofada no rosto do ex-Pânico, o que foi mal visto por alguns internautas. Na web, o peão de A Fazenda 12 foi acusado de agressão e a hashtag “Lipe Expulso” foi parar nos trends topics (assuntos mais comentados) do Twitter.

