A Fazenda 12: produção descobre tentativa de Luiza de passar informações para Mirella

A 6ª eliminada de A Fazenda 12 havia combinado sinais para informar Mirella sobre sua popularidade fora do programa durante ao vivo com Faro. Produção decidiu por não mostrar a peoa durante aparição de Faro aos participantes.

Luiza Ambiel não escapa das polêmicas de A Fazenda 12 nem mesmo após a eliminação. Na tarde desta sexta (23), sua participação em Hora do Faro foi interrompida após a produção descobrir uma tentativa da atriz em passar informações de fora da casa para Mirella.

Objetivo era informar Mirella sobre sua reputação em A Fazenda 12

De acordo com o colunista Leo Dias, durante a gravação do programa de Rodrigo Faro a produção de A Fazenda 12 descobriu que Luiza e Mirella haviam combinado uma série de sinais e gestos para que a eliminada passasse informações para dentro da casa.

O principal objetivo era informar Mirella a respeito da sua popularidade aqui fora. A atitude, obviamente, vai contra as regras do jogo e poderia beneficiar a funkeira.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ainda segundo o colunista, após a descoberta do plano, a produção decidiu por não mostrar Luiza junto com Rodrigo Faro nas imagens exibidas aos participantes de A Fazenda 12 nesta tarde.

Peões estranharam a mudança

A aparição do eliminado da semana de A Fazenda 12 junto a Faro na transmissão ao vivo aos peões já era comum e, por isso, a mudança causou estranhamento nos participantes.

“Ué, cadê a Luiza?”, questionou Raissa.

Gravação do programa com Faro foi turbulenta

Leo Dias escreveu em sua coluna que a gravação do programa, que será exibido no domingo (25), foi marcada por “choro, bate-boca e declaração de amor”.

Durante o programa, Luiza chegou a discutir com Fabíola Gadelha após a jornalista dizer que a atriz fazia fofoca por maldade e que queria colocar Biel contra Mariano. As gravações precisaram, inclusive, ser interrompidas diversas vezes por conta do clima pesado.

Lucas Cartolouco também participou do programa. Luiza abriu o coração e afirmou que até pensou em beijar o jornalista escondida da casa, e foi rebatida: “eu tenho idade pra te fazer feliz”, disse Cartolouco ao pedi-la em namoro no palco.