A Fazenda 12: produção toma decisão sobre erro na prova do fazendeiro

A RecordTV revisou a prova do fazendeiro de A Fazenda 2020 nesta quinta-feira (10) e ordenou um fosse refeita. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays terão que descer ao fazendão para a continuação da disputa pelo chapéu de último fazendeiro. No entanto, a prova será refeita de um certo ponto. Marcos Mion, apresentador do programa, entrou ao vivo na sede e deu a notícia aos peões.

“Durante esse tempo todo foi rechecado, avaliado pela produção e direção. Nos precisamos concluir essa pendência referente a prova do fazendeiro. Eu já adianto para vocês, que não terão que refazer a prova inteiro. Mas para explicar tudo, eu preciso que vocês vistam os macacões e desçam ao fazendão para a gente terminar essa prova do fazendeiro”, comunicou Mion aos peões em A Fazenda 2020.

Como foi a prova do fazendeiro?

Representados pelas cores verde, roxo e amarelo, os peões tinham que passar por uma estrutura giratória para buscar as bolinhas que estavam de um lado do fazendão. Logo em seguida, arremessar nos alvos coloridos que estavam do outro. O peão que sobresse com sua cor no painel, se tornava o último fazendeiro de A Fazenda 2020.

