A Fazenda 12: prova de fogo tem Mariano campeão e desistência de Jojo

Mariano venceu mais uma Prova de Fogo do confinamento rural de A Fazenda 12. A disputa foi comandada pelo apresentador Marcos Mion e realizada na sede em Itapecerica da Serra . Também estavam no circuito de prova, as participantes Stéfani Bays e Jojo Todynho. Mas, a funkeira desistiu de fazer a prova por medo de altura.

Como foi a prova de fogo em A Fazenda 12?

Primeiramente, é feito a tradicional dinâmica dos ovos dourados. Desta vez, a tinha quatro ovos dourados no ninho, mas, somente três participantes iriam disputar a prova. Além disso, Mion revelou que quem pegasse o primeiro ovo dourado, teria que escolher um participante para vetar da prova.

Jojo Todynho foi quem pegou o primeiro ovo e com isso, escolheu tirar o cantor Biel da disputa pelo lampião. Jakelyne Oliveira também tirou o ovo premiado. Mas, como disputou a prova na semana anteriormente, escolheu repassar a chance para Mariano, que ao final, foi o campeão. Com tudo, a disputa ainda teve a ex-MTV Stéfani Bays, que logo lamentou: “outra vez na baia”.

Na prova de A Fazenda 12, Jojo, Mariano e Stéfani precisavam ficar suspensos por uma estrutura em que deslizavam em cabos. Depois, tinham que arremessar discos de frisbee no alvo já estabelecido no início – caixas com ‘Cimed Remédios’, patrocinadora da prova. Em seguida, Mion sorteou cada sabor cada peão ficaria. Jojo ficou com chocolate, Mariano com morango e Stéfani com baunilha.

Jojo desiste da prova e chora

A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, não conseguiu disputar a prova de fogo e desistiu. Ela saiu do teste chorando e ao final da disputa, recebeu apoio dos colegas de confinamento. Jojo sentiu medo da altura onde e acabou desistindo de realizar a prova. Mais tarde, a peoa desabafou com Tays Reis. “Chorei pela minha família. A minha preocupação é com quem realmente é fãs. Poxa, devem estar decepcionados. Ontem não consegui fazer a prova, pensava neles, mas as pessoas entendem, é pânico”, lamentou a funkeira na sede de A Fazenda 12.

Quem está na baia?

Com a derrota na prova, automaticamente Jojo e Stéfani foram direto para a baia desta semana. Juntas, as duas levaram os participantes Biel e Lipe Ribeiro. Durante a formação da décima segunda roça, um dos quatro será votado para encarar o banquinho mais temido do programa. O banco da roça.

A formação da roça desta terça-feira (1) promete grandes emoções e também muito fogo no feno! Terá os poderes do lampião de Mariano. Também a indicação do fazendeiro da semana, que é o ator Mateus Carrieri. A votação pela casa e também da baia. Para o alivio de alguns, essa semana não terá a famosa dinâmica do ‘Resta Um’, mas mesmo assim, terá muitas surpresas com os poderes da chama vermelha e verde.