A Fazenda 12: fim de Tael e novas regras da roça; veja o resumo do fim de semana

Mais um fim de semana agitado em A Fazenda 12! Com menos de um mês para a final do reality show rural, os peões têm vivido experiências cada vez mais intensas no programa. Algumas regras mudaram e a formação de roça, na terça-feira (24), será um pouco diferente esta semana, também teve prova decisiva no domingo (22) e o fim de um namoro. Confira tudo o que aconteceu no fim de semana:

Lipe venceu Prova de Fogo em A Fazenda 12

Lipe Ribeiro venceu a Prova de Fogo da semana. Esta é a terceira que vez que o carioca é o ganhador da disputa pelo lampião do poder de A Fazenda 12. O ex-MTV derrotou Jakelyne Oliveira e Tays Reis na disputa. A dupla de amigas foi direto para a baia após perderem a prova, Raissa Barbosa e Mateus Carrieri foram puxados para a baia.

Strip-tease, desabafo e fim de namoro; veja como foi a festa ‘candy land’

Namoro de Biel e Tays chegou ao fim

O romance entre Biel e Tays chegou ao fim. O casal conversou no fim de semana de A Fazenda 12 e resolveu terminar o namoro. No entanto, o fim do affair foi civilizado e aparentemente a dupla tentará se manter próxima, mantendo amizade no confinamento.

“O que eu não quero é que você se sinta só, independente, quero que você me considere sua amiga aqui dentro”, disse Tays. “Pode contar comigo para o que você precisar Gabriel, isso pode ter certeza”, completou a peoa de A Fazenda 12.

Mion anunciou novas regras

Marcos Mion ‘invadiu’ o Playplus na tarde de domingo (22) para anunciar algumas mudanças: novas regras para a formação de berlinda desta semana, na terça-feira (24). “O dono do poder começa o ‘resta um’, ou seja, se ele não for um dos roceiros, já vai estar salvo, e chega de ficar combinando salvamento com quem está na baia. Acabou, não tem mais isso”, comentou o apresentador de A Fazenda 12.

Mirella detonou os ex-colegas de A Fazenda 12 no ‘Hora do Faro’

Quando alguém é eliminado de A Fazenda 12, o ex-peão participa de uma sabatina no programa Hora do Faro, da Record TV. Esta semana foi a vez de Mirella conversar sobre seu tempo no reality show. Durante a exibição do programa, que vai ao ar nos domingos, a MC classificou os ex-colegas e não poupou críticas.

Veja os adjetivos que Mirella deu para os peões de A Fazenda 12:

Jojo Todynho: verdadeira e animada

Biel: mentiroso, falso e traidor

Stéfani: ingrata e paciente

Lipe: animado

Lidi: justa e barraqueira

Mateus: generoso, humilde e inteligente

Raissa: bom caráter e barraqueira

Jakelyne: manipuladora, mascarada, dissimulada, insuportável, egoísta, trapaceira e interesseira

Mariano: dissimulado, manipulador, interesseiro, insuportável, trapaceira e mascarado

Tays: traidora e falsa

