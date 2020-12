A Fazenda 12: público vota e último poder da chama vermelha é revelado

A reta final de A Fazenda 12 foi declarada aos peões na tarde deste domingo (06). Isso porque, Marcos Mion, apresentador do reality show rural, confirmou que hoje acontecerá a última prova de fogo da décima segunda temporada da atração. Além disso, o comunicador revelou o conteúdo do poder da chama vermelha, que essa semana vai definir o quarto roceiro da próxima berlinda.

“O dono do poder vai escolher dois peões que não estão na roça e uma nova votação decidirá o quarto roceiro entre eles”, disse Mion. O público escolhe o conteúdo do poder da chama vermelha em votação no TikTok. A chama verde é definida pela produção de A Fazenda 12.

Última prova de fogo hoje, último lampião. O dono do poder vermelho escolhe duas peões que não estão na roça e uma nova votação entre esses dois acontece pra escolha do quarto roceiro.#AFazenda12 pic.twitter.com/myWq0kUzJy — Nara 🕊 (@_naratb) December 6, 2020

Como é definido com quem ficam os poderes em A Fazenda 12?

Toda semana, três peões definidos através de sorteio vão para o ‘fazendão’ disputar o lampião dos poderes de A Fazenda 12. Em prova de fogo, quem apresenta o melhor desempenho recebe um colar e o lampião com os poderes das chamas verde e vermelha. A dinâmica interfere diretamente no desenrolar da formação da roça.

Quem vai disputar a prova de fogo?

A última prova de fogo de A Fazenda 12 será disputada por Biel, Lipe Ribeiro e Tays Reis. O sorteio contou com uma dinâmica diferente em que ovos coloridos foram colocados em ninhos numerados de 1 a 7.

Diferentemente das semanas anteriores em que eram ovos dourados e vermelhos, a dinâmica da vez contou com dois ovos de três cores cada: verde, lilás e laranja. Apenas um vermelho.

Mateus Carrieri tirou o vermelho e automaticamente ficou de fora da prova. Lidi não participou do sorteio pois é a fazendeira da semana. Na segunda parte, as duplas de cada cor tinham que definir quem iria fazer a prova. A dupla Jojo e Tays foi a única que definiu o representante da disputa. Como as outras duplas (Mariano e Lipe e Biel e Stéfani) não chegaram a um consenso, Mateus teve que definir, optando por Lipe e Biel.