A Fazenda 12: quem é Rodrigo Carelli, o Boninho da Record

Na última noite de eliminação em A Fazenda 12, quando um erro na contagem dos pontos cancelou a 7ª roça e a prova do fazendeiro foi refeita, Marcos Mion se emocionou e deixou escapar o que acontecia nos bastidores enquanto chorava e dizia “calma, Carelli”, em referência ao diretor dos realities da Record, Rodrigo Carelli.

O momento captado pelas câmeras gerou um burburinho entre os fãs de A Fazenda 12 nas redes – muitos questionando quem seria Carelli e o que acontecia nos bastidores para deixar o apresentador tão abalado.

Quem é Rodrigo Carelli, o diretor de A Fazenda 12?

Rodrigo Carelli é o diretor à frente do núclo de realities da Record, o que incluiu não somente A Fazenda 12, como também os programas Canta Comigo, Top Chef e A Ilha.

É Carelli quem define o elenco do programa, as provas, regras, quem dá o direcionamento ao apresentador… enfim. Podemos dizer que é ele quem manda e desmanda em A Fazenda 12.

Para além das polêmicas levantadas pelos fãs do programa de que Carelli teria, em outras edições, beneficiado determinados participantes e agido de forma parcial, o diretor de A Fazenda 12 também já foi alvo de críticas quanto ao tratamento com a equipe do programa.

A polêmica entre Carelli e Britto Jr: o que aconteceu?

Uma delas envolve o apresentador Britto Jr. que esteve no comando do programa durante 7 anos, deixando a casa em 2017, quando revelou o que acontecia nos bastidores de A Fazenda 12.

Segundo ele, faltava apoio da direção artística do programa, principalmente nos momentos em que discordava das decisões tomadas por Rodrigo Carelli com relação ao reality.

Ao UOL, Britto revelou que só suportava apresentar o programa porque tinha contas para pagar, mas que vivia uma espécie de bullying e assédio moral por parte do diretor.

“Lembra do programa em que eu pedi no ar que alguém parasse de gritar no ponto? Era ele, como sempre fazia, recitando bobagens no meu ouvido para que, assim, eu não pudesse ouvir o que os participantes diziam”, relevou.

No dia da eliminação em A Fazenda 12, quando Mion chorou, Britto Jr. se manifestou no Twitter dando a entender que o choro havia sido causado por Carelli, confirmando em seguida em resposta aos seguidores que se falava do diretor.

