A Fazenda 12: quem está na mira da fazendeira Lidi para a roça de hoje?

Terça-feira é dia de formação de berlinda. Hoje (8), descobriremos os novos roceiros e quem estará em perigo de ir embora do confinamento tão perto da grande final de A Fazenda 12. Quem está na mira de Lidi Lisboa? A fazendeira será a primeira participante a indicar alguém para a roça durante o programa ao vivo desta noite.

A Fazenda 12 – Quem são os possíveis alvos de Lidi?

Stefáni Bays

Lidi Lisboa e Stéfani Bays brigaram feio no fim de semana de A Fazenda 12. A dupla se desentendeu antes do início de uma dinâmica na noite de domingo e a discussão foi cheia de gritos. A atriz chamou a ex-MTV de ‘insuportável’ e a acusou de ser ‘vitimista’. “Cara você tá se fazendo de vítima todo o tempo”, reclamou a fazendeira da semana.

Stéfani disse que estava decepcionada e Lidi retrucou: “então fica decepcionada Stéfani, que saco”. “Estou decepcionada. Eu dando minha cara a tapa, defendendo ela [Lidi] pras pessoas, ela vai na frente de todo mundo e diz que eu estou insuportável? Eu sou é trouxa”, lamentou a peoa de A Fazenda 12. Será que Lidi irá indicar Stéfani por conta da briga?

Eita!!! Lidi e Stéfani brigam feio antes de atividade começar #AFazenda12 pic.twitter.com/6rAmz8JirK — Paulo Henrique Lima (@_pauloreal) December 7, 2020

Jojo Todynho – A Fazenda 12

Jojo Todynho e Lidi Lisboa estão afastadas há semanas no reality show rural, as peoas brigaram mais de uma vez. Apesar de Jojo ter se desculpado no ao vivo com a atriz da Record TV e a dupla ter aparentemente dado uma trégua, a dona do hit “Que tiro foi esse?” afirmou que a paraense é uma de suas últimas prioridades no programa.

Quando Jojo foi fazendeira, na décima primeira formação de roça A Fazenda 12, a peoa indicou Lidi. Já na décima segunda formação de berlinda, a carioca acabou na roça por causa de Lidi. É possível que a rivalidade entre a dupla continue, já que a paranaense não gostou quando Jojo retornou da décima segunda roça.

Mateus Carrieri

Mateus Carrieri e Lidi brigaram no confinamento de A Fazenda 12. Apesar de terem se acertado, não chegando a criar uma amizade, mas evitando novos conflitos, nunca se sabe o que um fazendeiro pode decidir para a noite de formação de roça. Como os fazendeiros podem indicar qualquer peão, da sede ou da baia, surpresas sempre podem acontecer. Quem será que estará na roça por causa da indicação da fazendeira Lidi?

