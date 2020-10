A Fazenda 12: Raissa coloca Stéfani contra parede e questiona amizade

Na tarde de sábado (24), Raissa Barbosa questionou a amizade de Stéfani Bays com ela. A peoa relembrou a briga com Mirella e disse que a ex-MTV ‘virou as costas pra ela’. Vem ver

Na tarde deste sábado (24) no reality A Fazenda 12, a participante Raissa Barbosa questionou a ex-MTV Stéfani Bays sobre a briga que teve com a funkeira MC Mirella. A vice-Miss Bumbum perguntou o porquê dela ‘virado as costas’ pra ela na hora da treta, que início após uma reunião convocada pela ex-peoa, Luiza Ambiel.

A Fazenda 12: Raissa questiona amizade de Stéfani

Na área externa da sede do reality da Record TV, as duas conversaram muito sobre tudo o que aconteceu durante e após a briga em A Fazenda 12. “Eu sai como a traidora, uma falsa”, começa Raissa. Nesse momento, Stéfani diz: ‘Não é que eu não olhei pro seu lado, é que eu não coloquei naquela situação. “Tá mais se coloca no meu lugar também, tu não se colocou no meu lugar. Tu só viu o lado da Mirella, tu não viu o meu lado. Tá tu é desse jeito, a pessoa que vira as costas pra ti, tu não faz o mesmo”, induz Raissa.

Já como uma resposta, Stéfani diz. “Não. Mas cada um com a sua personalidade, você não pode ficar me julgando por isso.”. “Não, mas eu não estou te julgando, eu tô julgando, que vocês todos viraram as costas pra mim quando eu votou nela, todo mundo”. Logo no mesmo instante, Stéfani questiona: “Eu virei as costas pra você?” Ela continua: “Não Raissa, eu não virei as costas pra você, eu me afastei de todo mundo, além de você, eu falei pro Lucas: ‘eu vou ficar na minha, só observando’.”

Raissa revela sua chateação para a amiga Stéfani 😢 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/k5F5Fr3zOG — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 24, 2020

Stéfani se incomoda com palavras de Raissa

No entanto, após a vice-Miss Bumbum ter perguntado o porquê de Stéfani ter ‘virado as costas’ pra ela na hora da treta com Luiza e MC Mirella em A Fazenda 12, a ex-MTV se sentiu incomodada com a acusação, que segundo ela, não aconteceu. “Desculpe, mas você não pode dizer que eu virei as costas pra você cara, não é possível.Você tá me falando que eu virei as costas pra você de novo aqui dentro”, diz a peoa, incrédula com tudo. Nesse momento, Raissa explicou seu ponto de vista. “Mas, a situação”, disse Raissa, mas logo foi interrompida por Stéfani, afrontando: ‘Quando eu virei as costas pra você? Quando?”. Raissa perguntou: “Tá brigando comigo?”. “Não, tô te perguntando, pra você falar, tô me defendendo. Quando eu virei as costas pra você?”, insiste Stéfani.

“Eu senti”, diz Rassa, que novamente é interrompida por Stéfani, que diz: “Eu nunca virei as costas pra você, é a segunda vez que que você faz isso, Primeiro você deu aquela nossa primeira situação, agora você tá dizendo que eu virei as costas pra você, quando que eu virei as costas pra você? Eu não virei as costas pra ninguém, eu tô falando com você e com a Mirella.”

Stéfani se incomoda com algumas coisa ditas pela amiga. Será que vai ter briga? 🔥🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/l2tUkYnAd1 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 24, 2020

Mas, ela deu mais uma explicação para Raissa na área externa de A Fazenda 12: “Eu apenas me isolei, eu estava mau comigo e eu me afastei, pra não descontar nos outros. Eu me afastei, fiquei sozinha, Lucas veio falar comigo e eu falei: ‘sai, eu quero ficar sozinha’.”