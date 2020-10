Após a briga que agitou A Fazenda 12 na tarde desta terça-feira (20), Raissa e Luiza desabafaram com as peoas sobre o acontecido. Em conversa com Jojo, Raissa relembrou que, no dia anterior, Luiza passava pela cozinha enquanto ela cozinhava e, segundo ela, tentava jogar o cabelo na comida.

Ela pontuou ainda que tenta desviar do caminho de Luiza sempre que possível para evitar esse tipo de atitude.

Mas na tarde dessa terça, ela disse que explodiu.

“Eu não me pilho, mas hoje eu me pilhei, sei lá porque […]. Uma hora a gente explode”, desabafou.

Raissa amenizou motivo da briga em A Fazenda 12

A modelo também comentou que o motivo da briga naquela tarde havia sido a forma como Luiza estaria varrendo a sujeira em sua direção, mas amenizou as palavras usadas por ela.

“Eu pedi pra ela varrer mais devagar e ela respondeu ‘mas eu vou parar de varrer pra bonita passar?’, e continuou resmungando. Eu continuei fazendo meu treino até que mandei ela calar a boca”, contou.

“Tem coisa que não vale a pena não. O desprezo dói muito mais do que você ficar rebatendo”, aconselhou Jojo.

Para Luiza, Mariano entendeu seu lado na briga

Em conversa com Mirella e Victória, Luiza também comentou sobre a briga. “Eu vi na cara dele que ele ficou do meu lado. Que ele me deu razão pelo argumento que eu dei. Ele não falou nada pra mim, ele ficou quieto” contou.

Ela também relembrou que na noite segunda (19) Raissa e Mariano teriam discutido na cozinha de A Fazenda 12 por causa de detergente.

Depois, as peoas passaram a falar sobre a formação da Roça que acontece nesta noite.

Mirella demonstrou preocupação, mas as amigas a confortaram.

“Eu acho que você não. Você pode tomar um ou outro [votos]”, disse Luiza.

Já Victória tem receio de que a casa arme para ela, fazendo com que ela enfrente Biel e Mirella.