A Fazenda 12: Raissa joga água em Lucas e peão leva tombo feio; assista

Lucas estava alterado após a festa ‘Street‘, que começou na noite de sexta-feira (6) e seguiu durante a madrugada de sábado (7) em A Fazenda 12. Raissa tentou colocar o peão na cama, mas ele não quis, o que acabou gerando uma “brincadeira de luta” e a dupla começou a rolar no chão. Pouco depois, Raissa começou a ficar irritada e acabou perseguindo o peão com um copo de água em mãos.

Os peões estava reclamando da bagunça de Selfie e Raissa tentou dar um jeitinho na situação! 😂😅 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/QiDJ4THSll — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 7, 2020

Raissa joga água e Lucas leva tombo feio em A Fazenda 12

Lucas saiu correndo do quarto da sede de A Fazenda 12, Raissa estava atrás do peão e jogou água no apresentador, que acabou escorregando e caindo. “Ai minha costela”, reclamou o ex-Pânico. A peoa deu pouca importância a reclamação do participante e seguiu de volta para o quarto. “Que saco”, disse.

Lipe dá bronca em Lucas

Após a queda de Lucas, o peão seguiu para o banheiro e Lidi saiu do quarto da sede de A Fazenda 12 para conferir se o colega estava bem. “Estou ótimo, amanhã vocês vão ver a primeira máscara de argila de bosta humana na vida. Vou passar bosta na cara dela”, respondeu o apresentador da MTV.

Lipe, que também foi conferir se Lucas estava bem, questionou: “Cara, que isso. Por que ela fez isso?” “Porque ela é louca, doida. Já tomou o remédio hoje já?”, respondeu o peão, que foi repreendido e levou uma bronca do ex-De férias com o ex: “não, não, não fala isso pelo amor de Deus. Fale qualquer coisa, mas não fale isso”.

Lucas pretende se vingar?

De volta ao quarto, enquanto conversavam, Lucas brincou: “vou tocar o sino como agressão”. O peão também foi até a cama de Raissa, deitou por cima da participante de A Fazenda 12 e alertou que vai passar fezes da jumenta na cara da acreana: “só um pouquinho”. “Não Lucas, vai ficar feio”, respondeu a modelo rindo. A dupla continuou brincando sobre quais seriam os próximos passos do Lucas e Raissa prometeu uma massagem ao peão.

A Fazenda 12 – Internautas pedem expulsão

Nas redes sociais o assunto fez barulho. Alguns fãs de A Fazenda 12 riram da cena em que Raissa joga água em Lucas, porém nem todos que acompanharam o momento gostaram do que viram. Alguns internautas pediram a expulsão de Raissa e acusaram a peoa de ser perigosa. “Numa dessas o Lucas poderia ter batido a cabeça no chão ou ter quebrado a clavícula ou uma costela”, alertou uma usuária do Twitter.

A RAISSA JOGOU ÁGUA E O LUCAS TOMOU UM CAPOTE KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/4vYwMnFThQ — Kelly 🍫🍹 (@effectsterella) November 7, 2020

Meus Deus do céu🤦🏻‍♀️, numa dessas o Lucas poderia ter batido a cabeça no chão ou ter quebrado a clavícula ou uma costela🤦🏻‍♀️. Graças a Deus q não foi nada grave🙌. A Raissa tem q se segurar. Se algo mais grave ocorre é expulsa e depois ñ adianta chorar.🧐 #AFazenda12 #FestaAFazenda https://t.co/F7RkAa4Gqi — Elisangela Sales 🛁⚡🧢🎪🔫 (@elisangelasale) November 7, 2020

Acho que vão esperar ela matar ou deixar alguém ferido pra expulsar #raissaexpulsa — Thaa 🧚‍♂️ (@YstalinhoB) November 8, 2020