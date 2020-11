A Fazenda 12: Raissa tem ataque de raiva após ‘puxada de baia’; assista

Raissa Barbosa teve um ataque de raiva no domingo (22) após ser puxada para a baia de A Fazenda 12. A peoa foi levada por Tays Reis, que perdeu a Prova de Fogo da semana. A disputa pelo lampião do poder foi vencida por Lipe Ribeiro.

Raissa fez barraco em A Fazenda 12?

Após a Prova de Fogo ser realizada, no domingo (22) em A Fazenda 12, Raissa se enfureceu e foi para o quarto. A peoa ficou revoltada por ter sido puxada para baia por uma das perdedores da disputa pelo lampião do poder, Tays Reis.

Raissa subiu na cama e jogou algo no chão. “Ainda não fez efeito. Que raiva”, reclamou a acreana. A peoa de A Fazenda 12 usou uma coberta para bater na cama e Stéfani Bays tentou consolar a modelo. “Raissa, é só a baia, relaxa”, disse a ex-MTV.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Eu estou na horta”, comentou Raissa, lembrando que os moradores da baia costumam ajudar em todas as tarefas da área externa. “Mas você ajuda se você quiser, ninguém é obrigado a ajudar, você ajuda se quiser”, disse Stéfani. “Ninguém vai me ajudar, vou fazer a horta sozinha”, lamentou a participante de A Fazenda 12. A maquiadora tentou acalmar a colega: “todo mundo vai te ajudar, as meninas vão te ajudar sim”. “Semana passada eu puxei o Biel, eu podia ter puxado ela [Tays] que votou em mim”, avaliou Raissa.

Raissa também não aceitou muito bem o fato de ser puxada para a baia 🔥🤠 #ProvaDeFogo Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EHrBjeKwdb — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2020

Público vota e poder da chama vermelha é revelado

Como foi a Prova de Fogo?

Na prova vencida por Lipe, os peões de A Fazenda 12 precisavam passar por um labirinto até que fosse liberada a passagem por uma estrutura. Um baú então abria para que o trio pudesse pegar as letras que formariam “prova de fogo”. Quem pendurasse as letras em menor tempo e apertasse o botão vermelho primeiro, vencia. Além de Lipe e Tays, Jakelyne Oliveira também realizou a prova, e após perder, foi para a baia.

Leia também: público do DCI quer Lidi na roça de hoje