Raissa Barbosa ganhou a Prova de Fogo da semana em “A Fazenda 12“, realizada neste domingo (18). Agora está nas mãos da a vice-Miss Bumbum 2017 a chance de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (20), graças ao poder do lampião. Já Biel, Lucas, Juliano e Mateus estão na baia.

A prova consistia em um painel com uma série de interruptores. Os peões ficavam pendurados na frente da estrutura e precisavam acender as luzes da frase “Prova de Fogo” no menor tempo possível.

O NOME DELA É RAISSA BARBOSA pic.twitter.com/Y8vn9cZBdX — ma ri. (@acostumadinha) October 18, 2020

enquanto aqueles jurados ridiculos tacavam hate nela, a gente aqui no twitter estavamos emanando muita energia positiva, ela foi la e foi a PRIMEIRA MULHER a ganhar uma prova no programa inteiro BORDELINE NAO E CENA#AFazenda12 pic.twitter.com/1rWCrQcnAI — junio (@juniocomenta) October 18, 2020

Como vai ser a próxima roça em A Fazenda 12?

Conforme adiando por Marcos Mion, a próxima roça não contará com a dinâmica do resta um. O dono do poder da chama vermelha, definido pelos fãs do reality no aplicativo TikTok, escolherá três peões que irão enfrentar uma nova votação para a vaga do quarto roceiro.

Já a chama verde, que é definida pela produção do programa, só será revelado na terça-feira (20), durante o ao vivo, portanto, pode ter mais novidades na formação da próxima roça. Raissa escolherá uma chama e entregará a restante para outro peão.

Quem Mariano vai indicar?

Mariano já tomou sua decisão em A Fazenda 12. Fazendeiro da semana, ele está com a cabeça feita e já sabe em quem votar para a formação da roça, na terça-feira (20). Pelo menos foi o que o cantor disse no sábado (17), em conversa com Lipe e Lucas Selfie.

Os amigos especulavam sobre os votos da casa, quando Mariano revelou que pretende indica Luiza Ambiel para a roça. A peoa entrou na mira do cantor na última semana, depois de contar a Biel o que ele estava falando do funkeiro. A ex-banheira do Gugu defendeu a atitude, dizendo que foi leal ao colega de reality, que recebeu acusações pelas costas. No entanto, para boa parte da casa, a participante foi fofoqueira.