A Fazenda 12: reality ganha mais uma semana; saiba a data da final

A Fazenda 12 ganhou mais uma semana de exibição! A temporada tem feito sucesso de audiência e já bateu vários recordes de votação que outras edições do programa não chegaram nem perto. Ainda não há certezas sobre a data final, a única confirmação é que o programa chegará ao fim no mês de dezembro, assim como as edições anteriores do reality, mas já temos uma noção do dia em que o público descobrirá o grande vencedor. Confira:

Qual é a data da final de A Fazenda 12?

Especula-se que a data da grande final de A Fazenda 12 seja o dia 17 de dezembro. Alguns veículos de comunicação noticiaram a informação como um fato confirmado, no entanto, em conversa do Jornal DCI com a assessoria do programa, foi comunicado que ainda não há data exata. A Record TV mantém sigilo sobre o assunto e não confirmou o dia “17” como a data da final. Segundo a emissora, ainda não foi definido o número exato de episódios que a temporada terá.

De acordo com a assessoria de A Fazenda 12, a única confirmação passada pela produção do programa é que a décima segunda edição do reality show ganhou mais uma semana no ar.

Por que a temporada terá mais uma semana?

A Fazenda 12 tem sido um sucesso de público, o que tem chamado a atenção de diversas marcas. Com isso, o programa tem ganhado cada vez mais patrocinadores, o que obviamente é bom para a emissora que transmite o programa, que assim lucra cada vez mais com o reality show rural.

O mesmo aconteceu com o BBB 20, que bateu recordes de audiência e em números de votos dos paredões. O reality da TV Globo ganhou mais 4 dias no ar e foi exibido até 27 de abril. A edição de 2021 do Big Brother Brasil ainda não tem sua data de estreia confirmada pelo canal de TV.