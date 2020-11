A Fazenda 12: recém eliminado, Lucas Selfie esclarece polêmica com Jojo

Nesta terça-feira (17), o 9º eliminado de A Fazenda 12, o youtuber Lucas Selfie, quebrou o silêncio e falou sobre a polêmica dos adjetivos para Jojo Todynho, durante o jogo da discórdia do programa ‘Hora do Faro’. Na ocasião, o ex-Pânico foi criticado nas redes sociais por colocar ‘plaquinhas’ criticando a funkeira.

A Fazenda 12: Lucas esclarece polêmica com Jojo

Através da rede social do Instagram, o youtuber publicou um texto esclarecendo toda a polêmica envolvendo o nome da funkeira. Junto com o desabafo, ele compartilhou um trecho do momento onde ele brinca com Jojo, que se saísse iria colocar plaquinhas com adjetivos de críticas. No programa, Jojo, alguns participantes questionou Jojo sobre os adjetivos recebidos de Lucas, mas ela garantiu que já sabia, e que até tinha combinado com ele.

No Instagram, o nono eliminado de A Fazenda 12 escreveu: “vamos encerrar esse assunto de sinais? Pra quem não acompanhava, SEMPRE combinamos de nos zoar no programa do Faro. Não viajem. tudo que falei sobre a @jojotodynho la dentro foi referente a percepções erradas que eu tive sobre ela pelo jogo, isso não anula o carinho, respeito e admiração que tenho! Viajei total e ja entendi isso, agora vamos trocar o disco!.”

Qual a crítica de Lucas sobre Jojo?

Como de costume, todo participante que é eliminado do reality da Record TV, passa pelo programa ‘Hora do Faro’, com o apresentador Rodrigo Faro e mais convidados. Sendo Lucas Selfie o 9º eliminado da vez, o peão fez uma atividade interagindo com os peões da casa. O programa foi gravado um dia depois da eliminação ao vivo de A Fazenda 12.

A dinâmica era: Lucas escolheria um participante por vez, para dar adjetivos de sua preferência. O programa foi ar ar no último domingo (15). Antes mesmo de ir ao ar, em conversa com Mateus Carrieri, a funkeira revelou suas plaquinhas, recebidas de Lucas.

Na área interna de A Fazenda 12, Jojo contou que ganhou as placas de: insuportável, preguiçosa e manipuladora. “Se foi brincando ou se foi verdade, a resposta de eu ter voltado, vale muito mais do que um adjetivo”, disse a peoa, ao relembrar a roça em que eliminou o peão. Logo após o programa, o youtuber foi criticado na web, por ter colocado as plaquinhas com os adjetivos de: ‘manipuladora, preguiçosa, egoísta, traidora e insuportável’ na funkeira, no programa ‘Hora do Faro’.

Lucas foi o 9º eliminado de A Fazenda 12

O youtuber disputou a nona roça ao lado da affair, Raissa Barbosa, e da funkeira Jojo Todynho. Mas, ele não conseguiu agradar tanto ao público, quanto as duas peoas. Na noite da última quinta-feira (12), ele foi eliminado do jogo com 26,45% dos votos. O agora ex-peão, era considerado um dos maiores jogadores da edição. Ele colocava fogo no feno nas atividades e também nas formações de roças. Com os poderes do lampião em mãos, Lucas Selfie garantiu o entretenimento da família brasileira. Disse Marcos Mion, mais de uma vez.