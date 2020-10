A Fazenda 12: Record inspira no BBB e quadro de Carioca vira um fiasco

O reality A Fazenda 12 da Record TV apresenta um quadro de humor de Márvio Lúcio, o carioca, chamado ‘SafaZenda’, que é inspirado no quadro do BBB, de rafael Portugal. No entanto, o sucesso da Globo, parece não ter o mesmo efeito na Record. Veja algumas críticas dos internautas.

A temporada do reality A Fazenda 12 da Record TV, estreou com o quadro de humor de Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca. No entanto, assim que a emissora anunciou a participação fixa do comediante, o público apontou como uma cópia ao sucesso do quadro de humor de Rafael Portugal, no ‘BBB20‘, da Rede Globo.

A Fazenda 12: Carioca X Rafael Portugal

Uma das novidades da edição histórica do BBB20 na Globo, foi o quadro humorístico de Rafael Portugal, ‘CAT BBB’ (Central de Atendimento ao Telespectador do BBB). Em outras palavras, é mais um SAC do Big Brother Brasil 20. Nele, o ator e humorista do quadro, “entrava em contato” com os telespectadores do reality para atender às solicitações do público de maneira bem humorada. O sucesso foi tanto, que durante as 13 exibições do CAT, foram o suficiente para garantir mais de 40 de horas nos Trending Topics (assuntos mais comentados do Twitter).

Por outro lado, em A Fazenda 12, o quadro humorístico de Márvio Lúcio, o Carioca, tem repercutido nas redes sociais não de uma maneira positiva. Logo no início, com a estreia do quadro ‘Sofazenda’, o humorista apresentava sátiras dos acontecimentos protagonizados pelos peões. Nas brincadeiras e momentos divertidos do programa da Record TV, foram relembrados acontecimentos que rolaram ao longo do programa, inclusive nas primeiras festas da sede. Contudo, o quadro é gravado em uma sala com o Carioca imitando os confinados.

Humor de Carioca gera revolta nas redes sociais

No entanto, na acirrada noite de eliminação da madrugada desta sexta-feira (16), o quadro tradicional de humor de Márvio Lúcio, o ‘SofaZenda’, foi acusado de racismo nas rede sociais por ter feito ‘Blackface’, prática ofensiva no meio artístico. A ideia do quadro era zombar de Luiza Ambiel, que teve um envolvimento conturbado no passado com o cantor do Raça Negra, Luiz Carlos, que é negro. Mas, o humor foi longe demais, e a web claro, não perdoa. No vídeo de aproximadamente um minuto, mostra o comediante com o rosto e mãos pintado, peruca de cabelo crespo e incluiu na caracterização para engrossar o nariz, tudo segundo a cena, para parecer com o vocalista Luiz Carlos.

Contudo, com as referências ao grupo de pagode, Carioca então, começou a cantar a música ‘É Tarde Demais’, um dos hits de maior sucesso da banda. Mas, claro, a letra também tinha sacada de humor para tirar sarro de Luiza, que chorou na sede de A Fazenda 12, após escutar Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem a canção. Mas, apesar da tentativa de humor apresentada, a cena não foi bem vista pelo público nas redes sociais. Por outro lado, a prática mostrou mostra uma origem ofensiva na qual pessoas negras eram ridicularizadas, negativamente, para entretenimento de brancos no século 19, numa época que negros não eram permitidos de ao menos, subir em um palco para atuar.

Internautas criticam atuação de blackface de Carioca

Ta explicado pq a Record ta sempre em segundo, enquanto no BBB a gente tem Rafael Portugal na Fazenda tem Carioca sem graça fazendo blackface — tenoia (@baphometee) October 16, 2020

Carioca tentou fazer uma caricatura do pagode dos anos 90 e, como sempre, fez uma caricatura do preconceito dos anos 90. — João Vicente (@joaovicente27) October 16, 2020

Nas redes sociais, internautas criticaram o humor em cena de Carioca exibido no reality A Fazenda 12. Muitos até comentaram sugerindo que o quadro poderia ser utilizado de outra forma, mas que ainda assim seria um forma de tirar sarro de Luiza Ambiel. O fato é, que o nome da Record e do humorista, estiveram entre os assuntos mais comentados do Twitter pela manhã de sexta (16). Mas, a repercussão não foi positiva.

Internautas comparam quadro de Carioca com ‘CAT BBB’ com Rafael Portugal

BBB desse ano foi a Champions League A Fazenda tá sendo o campeonato carioca — – (16/46) (@CFCmaicon) October 16, 2020

cara eu só tava esperando a presepada quando colocaram o carioca pra ser o Rafael Portugal da Fazenda #AFazenda12 — cabeçossauro 🏳️‍🌈 (@joaopaam) October 16, 2020

a fazenda realmente é radioativa sentindo meus neuronios MORRENDO com esse quadro do carioca — mandinha (@runmand) October 16, 2020

a fazenda ta achando que esse carioca é que nem o rafael portugal no cat do BBB #EliminacaoAFazenda — • (@anyachslotra) October 9, 2020

