A Fazenda 12: Record veta e confisca objetos católicos dos peões

Confinados na sede do reality A Fazenda 12, os participantes da reta final ficam ociosos e partem para o bate-papo, que quase sempre é comentado sobre o reality show. Em uma dessas ocasiões, eles revelaram que ao entrar no programa, a produção vetou objetos com símbolos religiosos. Vem entender.

Record proíbe símbolos religiosos em A Fazenda 12

Enquanto aguardavam novidades sobre a reta final do reality, Lipe Ribeiro, Biel, Jojo Todynho, Mateus Carrieri, Lidi Lisboa e Stéfani Bays e Tays Reis conversavam para passar o tempo. O bate-papo voltou ao início do confinamento e os peões revelaram uma proibição, que nem mesmo o manual de sobrevivência informa.

Reunidos na sala principal da sede em Itapecerica da Serra, o cantor Biel disse, citando sobre a proibição da Record, de entrar com objetos católicos no programa: “Quase que não deixaram eu trazer meu crucifixo. Eu disse que era um sinal de mais”. Em seguida, o empresário Lipe Ribeiro também contou sua experiência ao entrar no confinamento rural. “A minha Nossa Senhora Aparecida que era pulseira, quando o casaco da baia eles vira, a produção vetou. Pode nada de religião”, disse Lipe em A Fazenda 12.

Como a maioria já sabe, Edir Macedo, além de líder religioso, é dono da Rede Record desde 1991, tendo assumido a direção da TV, em 1989. Talvez esse seja um dos pontos para a proibição de objetos católicos dos participantes. Ele, que é o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, pode ter instruído para o veto dos tais pertences na sede, para não envolver religião no programa.

Reality está na reta final

Além da chamada “lavadeira”, dinâmica que terá a presença de todos os 20 participantes e que pode causar ainda mais conflitos entre eles, A Fazenda 12 também contará com uma edição especial do quadro ‘Vale a Pena Ver Direito’, com o Marcos Mion. Até o último dia de programa, o reality terá 4 roças até o público descobrir o novo milionário da vez.

Outra novidade da final, é que nesta edição terá uma plateia virtual, uma solução encontrada pela produção, para trazer o público ao cenário da atração do último dia. Para participar da plateia virtual, o interessado precisa ser cliente do Banco Original, patrocinadora master do reality rural. A última festa do reality também promete fortes emoções. Além dos finalistas, terão a presença de todos os eliminados do programa. Ou seja, pode até ter um pouco de fogo no feno para fechar com chave de ouro a edição de número 12.

