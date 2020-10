Carol Narizinho teve menos votos que seus companheiros de roça, Biel e Tays Reis, e foi a eliminada da semana de A Fazenda 12. Saiba como foi a noite de eliminação do reality show rural:

Biel foi primeiro peão a ser salvo

Como de costume no programa, Marcos Mion informa o resultado da votação anunciando o nome dos peões que permanecerão no jogo, e não o nome do eliminado, como alguns realities fazem. Com isso, o apresentador primeiro informa a um participante de A Fazenda 12 que ele está salvo e após o peão voltar para a sede, ele então anuncia o segundo participante que continuará no reality. Na noite desta quinta-feira (15), Biel foi o primeiro roceiro a se salvar da berlinda.

“Comunicar-se é um desafio, porque não é uma ciência exata. É como se fosse uma arte, uma das mais difíceis de dominar. E vocês pelas condições de pressão que vivem aí, estão se virando”, comentou o apresentador.

O funkeiro então retornou à sede de A Fazenda 12, para a alegria de alguns e frustração de outros, como Jakelyne, que torcia pela eliminação do cantor.

Tays foi a mais votada

Contrariando o que alguns pensavam, como o público que votou na enquete do Jornal DCI, Tays foi a peoa mais votada da quinta roça de A Fazenda 12. A baiana teve 37,47% dos votos para ficar, seu affair no programa, Biel, somou 33,01%. Carol Narizinho não teve a mesma sorte e teve menos votos que os colegas de confinamento, apenas 29,51%, o que resultou em sua eliminação.

A volta mais emocionante da ediçao, deram a tays como eliminada e ela voltando foi o momento #AFazenda12 pic.twitter.com/jkdaeXde4L — ؘ (@oppscausey) October 16, 2020

Roça de A Fazenda 12 bateu recorde de votos

A quinta berlinda de A Fazenda 12 bateu o recorde de votos da história do reality show rural. O programa nunca teve tanto votos em uma única roça: 676 milhões. Primeiramente, Marcos Mion anunciou aos peões e o público o número de “600 bilhões”, mas logo se corrigiu. Rindo, Mion falou sobre estar muito empolgado com a informação.

No início da madrugada, o apresentador de A Fazenda 12 brincou no Twitter sobre a situação.

Eu já falei 600 BILHÕES DE VEZES que eu amo vcs! 😂😜🤷🏻‍♂️ #AFazenda12 — Marcos Mion (@marcosmion) October 16, 2020

Mion citou Chewbacca em discurso de A Fazenda 12

Enquanto discursava para anunciar os peões vitoriosos da quinta roça da edição, Mion falou sobre comunicação e a forma que alguns participantes de A Fazenda 12 lidaram com as relações e pressões no reality show. O apresentador então citou uma fonte inusitada: Chewbacca, o companheiro de Han Solo em Star Wars.

“Cada um a sua maneira, todos vocês se envolveram nesse desafio de traduzir ideias, emoções e palavras. E que desafio difícil né, ainda mais com tanta pressão e tanta gente que vocês não estão acostumados. As vezes a linguagem é pouca para o que a gente quer expressar. Inclusive um dos maiores pensadores da galáxia já passou por isso. Ele que tantas vezes falou e não foi compreendido por todos”, disse o apresentador, que então engatou uma imitação do personagem.

“Esse sábio era ninguém menos que Chewbacca, wookiee, fiel parceiro do Han solo. O conselho Jedi votou e vou anunciar o resultado”, completou o apresentador de A Fazenda 12.

https://twitter.com/bibaferreira1/status/1317053629224882177